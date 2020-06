TEST de Les Sims 4 : Écologie, le plastique, ce n’est pas fantastique !

Le parfait écolo





Les cerveaux des développeurs des Sims tournent à plein régime chez Electronic Arts. Alors que la franchise a révélé il y a quelques semaines qu’elle avait prévu de sortir un kit d’objets, un pack d’extension et un pack de jeu d’ici la fin de l’année, le premier de la série à faire son apparition est le pack d’extension Écologie. Au programme : recyclage à gogo, fabrication de toutes sortes d’objets et constitution d’une véritable communauté. Notre mission : rétablir (et maintenir) un environnement pur et sain dans tous les quartiers de la nouvelle ville d’Evergreen Harbor.

4 nouveaux traits sont disponibles pour personnaliser notre Sim.

Pas moins de 4 nouveaux traits sont disponibles pour personnaliser notre Sim. Les fabricants auront envie de créer des objets et le feront plus rapidement que d’autres Sims. Les hyper-écolos chercheront toujours à améliorer la qualité de l’air de leur quartier et feront la guerre aux déchets. Les disciples du recyclage voudront dénicher les moindres débris et éléments puis les recycler pour en faire d’adorables meubles tendance. Les freegans, quant à eux, ne supporteront pas les achats impulsifs et inconsidérés : la benne à ordures, qui leur fournit repas et objets trouvés, est leur meilleure amie !

Pour personnaliser notre Sim, 14 nouvelles coiffures aux allures hippies modernes ont été créées, alliant tresses et cheveux naturels crépus/ondulés. Nous pouvons également ajouter plusieurs piercings au niveau de l’arcade, du nez... Les tenues quant à elles sont clairement axées sur le confort et la récup. Qu’elles soient d’inspiration bohème ou faites pour travailler et se salir les mains, elles sont globalement toutes bien coupées et détaillées.

Des terrains aux caractéristiques propres





Evergreen Harbor propose une quinzaine de terrains jouables, dont quatre magnifiques appartements : une première depuis la ville de San Myshuno, où les appartements n’étaient accessibles que par le biais du pack d’extension Vie Citadine. Elle fait partie des villes du jeu qui contiennent le plus de terrains. Les trois quartiers qui la constituent disposent chacun d’un espace communautaire, dont les attributs varient. Si un terrain dispose de la caractéristique « Réduire et recycler », il va se mettre à produire des déchets organiques et recyclables au fil des jours, afin que nos chers petits Sims puissent alimenter leur compost et réparer de malheureux objets abandonnés.

Chaque terrain a maintenant une empreinte écologique.

En étant « Géothermique », notre terrain nous permet de réduire notre facture d’électricité et de chauffer notre piscine – la chance ! De même, un terrain ayant un « Puits naturel » fournit toute l’eau nécessaire. Les Sims qui cherchent à se déconnecter d’une vie à cent à l’heure trouvent leur bonheur sur un terrain « Hors réseau », mais attention, préparez le stock de bougies ! Enfin, un « Terrain écologique » a tendance à obtenir un air pur plus rapidement que les autres. Car oui, chaque terrain a maintenant une empreinte écologique : positive, neutre ou industrielle. Si elle est positive, les Sims se sentent bien à l’extérieur en respirant un air pur et en profitant des rayons du soleil – et même de magnifiques aurores boréales la nuit ! Si elle est neutre, pas de changement particulier avec le gameplay habituel. Si elle est industrielle, un smog apparaît et les Sims se mettent à tousser. En combinaison avec le pack d’extension Saisons, une pluie acide peut également tomber.

De nombreux changements font leur apparition au niveau des quartiers, plus que pour les précédents DLC, qui non seulement impactent la quasi-totalité des villes du jeu, mais apportent aussi un degré supplémentaire de réalisme.

Un mode de vie hippie bien sympathique





Chaque semaine, l’ensemble du quartier a la possibilité de voter pour le plan d’action qui est mis en place la semaine suivante. Le comportement des habitants s’adapte en fonction du plan voté : ils se mettent à jouer des instruments, à réparer des objets ou encore à jardiner. Il est également possible de voter pour un projet d’espace communautaire. Ainsi, l’espace (une décharge au départ) peut se transformer en marché, en jardin communautaire ou en zone de création selon les envies des citoyens. Pour cela, le Sim votant a besoin de points d’influence, qu’il peut accumuler en discutant avec d’autres Sims ou en effectuant des actions liées à la communauté. Si vous n’avez pas la patience d’attendre que le projet de vos rêves se réalise, vous pouvez définir le type d’espace manuellement en allant sur le terrain depuis la vue globale.

L’une des grandes nouveautés est la possibilité de récupérer l’eau de pluie.

Une nouvelle carrière est disponible : concepteur civil. Il s’agit d’une carrière non active, mais il est possible de travailler depuis chez soi, en effectuant quelques missions à la journée. Le Sim va ainsi aller interroger les citoyens sur leur consommation d’eau et d’électricité (ce qui n’est pas au goût de tout le monde, surtout dans une communauté écolo), créer des plans municipaux et les présenter aux habitants pour recueillir leurs avis.

L’une des grandes nouveautés est la possibilité de récupérer l’eau de pluie (ou l’humidité ambiante pour ceux qui n’auraient pas Saisons) et de générer sa propre électricité à partir de panneaux solaires, d’éoliennes et de générateurs manuels. Ces derniers nécessitent du carburant, qu’il est possible de créer en recyclant des déchets ou en élevant des insectes. Les factures s’en trouvent ainsi bien allégées et la pollution réduite. Nos Sims peuvent aussi fabriquer toute sorte d’objets, allant des bougies aux meubles, en passant par la réalisation de boissons artisanales.

De minimes imperfections





Parce qu’aucun jeu n’est parfait (ou presque), quelques petits points noirs, ou plutôt interrogations, persistent. En effet, le titre donne la possibilité d’« appuyer sur le bouton rouge DANGER » du générateur d’électricité manuel, mais après avoir appuyé plusieurs fois dessus, rien ne se passe. Peut-être qu’un évènement surviendra plus tard ? Nous sommes en tout cas perplexes pour l’instant... Par ailleurs, lorsque certains espaces communautaires contiennent trop d’objets ou de Sims, le jeu a tendance à « lagger » assez rapidement. Nous avons également eu un bug au niveau du récupérateur d’eau de pluie, où nous ne parvenions plus à réparer notre bêtise (eh oui, nous voulions voir ce qui se passait après avoir brisé les vannes, cela reste entre nous, n’est-ce pas).

Toutefois, ces imperfections mineures ne parviennent pas à occulter totalement la richesse des décors et nouveautés. Bon, toujours aucun véhicule contrôlable en vue, mais pour nous faire patienter peut-être (ou nous narguer...), les développeurs ont constitué une véritable station-service dans le quartier de la Carrière Grims. Les PNJ sont également très actifs et autonomes, et ce, à toute heure de la journée ou de la nuit. Ce point est vraiment positif, surtout pour un DLC comme celui-ci, car il apporte de l’animation au quartier et permet de le faire vivre.

Bien que les avis n’étaient pas forcément très favorables à ce DLC lors de son annonce, celui-ci ne cesse de nous surprendre par son ingéniosité et sa multitude d’options. Écologie est l’un des DLC contenant le plus de nouveautés et de gameplay, et continuera de nous occuper pendant des heures !

Les Sims 4 - Pack d'extension Écologie est disponible sur Amazon et à la Fnac pour 39,99 €.

Les plus Décors riches et détaillés

Nouvelles options de quartier

Degré supplémentaire de réalisme avec les différents niveaux de pollution

Évolution du quartier en fonction des choix Les moins Bugs mineurs

Interrogations sur des options qui n'ont aucun effet ?

Un peu de lag sur certains terrains chargés