TEST Mario Kart World : la valeur sûre de la Switch 2

À fond les ballons.. dans la diagonale du vide





11 ans. Cela faisait 11 longues années que les joueurs attendaient un nouveau Mario Kart sur une console de Nintendo. Alors oui, nous avons eu Mario Kart Tour sur mobiles, Mario Kart Live: Home Circuit en réalité augmentée et bien une version Deluxe de Mario Kart 8, qui est le jeu le plus vendu de la Switch. Pour lancer sa Switch 2, Nintendo a donc parié sur cette franchise avec Mario Kart World, qui chamboule la formule en introduisant un monde ouvert. Le fun est au rendez-vous, est-ce suffisant pour débourser 89,99 € ? Réponse dans notre test.

Des zones qui manquent d’intérêt.

Pour parler correctement de ce Mario Kart World, il faut d’emblée évoquer sa principale nouveauté : le monde ouvert. Au travers d’un mode Balade, les joueurs peuvent rouler absolument partout, de manière totalement libre. Un excellent moyen de découvrir tous les recoins de la carte, les nouveaux circuits et… le vide qui compose cet open world. Pendant les premières dizaines de minutes, nous avions l’impression de retrouver les sensations de Burnout Paradise, mais malgré ses couleurs chatoyantes et ses biomes variés, qui revisitent des lieux emblématiques de la franchise Mario, le monde ouvert manque cruellement d’activités, le joueur se contentant de rouler un peu au hasard, de récolter des médailles ou des plaques et de lancer des défis via des interrupteurs P (ces derniers n’offrant que des autocollants pour personnaliser de manière très limitée le kart). Alors oui, cela peut sembler suffisant au premier abord, d'autant que les défis demandent pas mal de doigté et une connaissance des différentes techniques de pilotage, mais comparé à la grande taille de la carte, cela donne des zones qui manquent d’intérêt, avec le sentiment de rouler sur une nationale dans la diagonale du vide. Heureusement, nous avons une mini-carte très bien pensée, affichant la zone aux alentours via une caméra éloignée, pour voir en un coup d’œil s’il y a des choses intéressantes à dénicher dans les environs.

Le principal intérêt du mode Balade réside dans la possibilité d’essayer tous les personnages et karts déjà déverrouillés et de débloquer des skins de pilotes en trouvant des snacks turbo, des bonus permettant d'obtenir des costumes alternatifs. Bon, tous les personnages ne sont pas logés à la même enseigne, les pilotes les plus connus ont droit à une dizaine de skins, tandis que d’autres n’en ont que deux ou trois. La Balade est également lancée entre deux parties multijoueur, permettant de rouler en toute décontraction avant de se relancer dans la bataille pour la première place. Enfin, il est possible de se balader pour dénicher les passages alternatifs des circuits, ils n’en manquent pas et en course, vous n’avez pas vraiment le temps d’hésiter !

Cependant, le monde ouvert justifie à lui seul la plus grosse nouveauté de Mario Kart World : les courses entre les circuits. Nous retrouvons une trentaine de circuits traditionnels, nous faisant tourner en rond pendant trois tours en général, mais les Grands Prix sont entrecoupés de courses en ligne droite pour rejoindre le prochain circuit. Une nouveauté excellente, décuplant les tracés disponibles dans le jeu et donc la rejouabilité. Plutôt que de faire des tours classiques, les joueurs doivent foncer tout droit et rejoindre la ligne d’arrivée à la manière de la Descente givrée de Mario Kart 8.

Notation Graphisme 18 20 Bande son 18 20 Jouabilité 17 20 Durée de vie 18 20 Verdict 16 20