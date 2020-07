TEST du MSI Optix MAG272CQR : un moniteur incurvé de 27 pouces en 2K 165 Hz 1 ms pour les gamers exigeants

Si avoir un bon PC est la base pour pouvoir jouer dans de bonnes conditions, il est maintenant devenu tout aussi évident qu'avoir un écran aux performances élevées est nécessaire pour être de « ceux qui gagnent ». Le moniteur MSI Optix MAG272CQR fait partie de ceux qui offrent de bien belles caractéristiques sur le papier et coche toutes les cases de l'attente des joueurs : une résolution WQHD, une dalle de 27" incurvée pour une meilleure immersion, un taux de rafraîchissement de 165 Hz, un temps de réponse (input lag pour les intimes) de 1 ms et le HDR.

Une fiche technique alléchante





Moniteur 27" à résolution WQHD 2560 x 1440

Dalle incurvée 1500R pour un meilleur confort

Taux de rafraîchissement de 165 Hz et temps de réponse de 1 ms

Technologie HDR pour des images aux détails et contrastes parfaits

Technologie Mystic Light pour personnaliser les LED RGB

Night Vision pour mieux discerner les détails dans les zones sombres

Menu Gaming OSD pour paramétrer votre écran au mieux

AMD FreeSync pour des images extrêmement fluides

Technologie anti scintillements et protection contre la lumière bleue

Port USB Type-C

Design sans bordures d'écran

Angle de vision panoramique de 178°

Support Casque audio rétractable

Unboxing et montage





Le MSI Optix MAG272CQR est emballé dans un beau carton au look MSI où il est bien protégé par deux coques en polystyrène. L'ensemble pèse une petite dizaine de kilos pour des dimensions d'environ 60 x 80 x 18 cm. Après avoir traversé toute la France et résisté aux câlins des transporteurs pour arriver à la rédaction, nous pouvons affirmer que l'emballage chez MSI, c'est du sérieux. À l'intérieur, outre le moniteur, il y a son pied et sa colonne de soutien, le câble d'alimentation, un câble HDMI, un booklet contenant les cartes de garantie à tamponner par le revendeur (est-ce vraiment utile ? 77 pages quand même, une pour chaque pays où MSI officie), un guide rapide de montage, deux cartes incitant à s'inscrire sur le site du constructeur pour bénéficier de divers avantages et un sachet avec quatre vis pour fixer l'écran soit sur son pied, soit sur un support VESA 10. Le montage se fait en moins de cinq minutes et sans outils (même pas un tournevis). Il faut d'abord lier le pied au montant qui va supporter l'écran puis associer l'ensemble avec les deux vis qui sont conçues pour se serrer à la main. Bref, c'est un jeu d'enfant, même pour les moins bricoleurs. La petite étiquette ENERG indique que le bébé n'est pas un premier de la classe en termes de consommation avec un B (soit cinquième place sur 7) pour une consommation annuelle de 61 kWh (estimation avec 4 heures par jour et réglages d'usine).

Franchement, dès réception, soit avec les réglages d'usine, le MSI Optix MAG272CQR nous donné satisfaction.

Comme il est beau mon fils moniteur !

Une fois posé sur le bureau, ou ailleurs si vous êtes imaginatif, il est plutôt sobre et classe. En effet, de face, la dalle mate de 27" (68 cm) s'expose avec trois côtés sans bords (borderless) et simplement la partie basse large d'un petit centimètre et demi et sur laquelle un très discret logo MSI est imprimé en noir brillant. Il est clair que la volonté du constructeur est de laisser le focus à l'image, sans aucun artefact pouvant distraire le joueur. Côté pile, nous retrouvons plus de fantaisie avec un dos en trois parties distinctes : celle du haut est dans une matière plastique qui donne un peu l'illusion de l'acier brossé, la seconde, centrale, est en plastique brillant et accueille une barre de LED programmables, tandis que la dernière, en bas, est plus conventionnelle avec un plastique mat donnant un effet légèrement granuleux. Le logo de la marque - le fameux dragon dans un écu rouge - trône fièrement en haut à gauche. Plus bas, il y a un joystick rouge permettant de naviguer dans les menus de l'écran. Enfin, les connectiques se trouvent vers le bas et il y a un HDMI, deux Display Ports, un USB Type-C, deux USB 3, un USB 2.0 Type-B et une sortie Jack pour un casque audio. La barre LED est programmable via le menu de l'écran (OSD). Simple et efficace. Dernier détail sur le design, l'écran est uniquement réglable en hauteur et inclinable vers le haut/bas. Ici, point de possibilité de tourner le moniteur sur la droite ou la gauche sans bouger le pied et impossible de le passer en mode portrait (rotation de 90°). Dédié au gaming, il est clair que ces fonctionnalités manquantes plutôt réservées à la bureautique ne sont pas illogiques. Son pied, trépied plutôt, est parfaitement stable et maintien l'écran sans faillir et offre, en prime, un trou en guise de passe-fils. Petit bonus, il y a une tirette rétractable, sur le côté gauche de l'écran, qui permet de poser son casque audio en quittant son PC. Simple et utile.

Le MSI Optix MAG272CQR est une vraie réussite au niveau du look.

Et une fois branché, tient-il ses promesses ?





Franchement, dès réception, soit avec les réglages d'usine, le MSI Optix MAG272CQR nous donné satisfaction. Pour autant, il est assez facile de pousser un peu les réglages grâce aux paramètres via le menu intégré (OSD). Accessible grâce au joystick arrière, la navigation dans les différentes branches du menu est très aisée. Il est possible de peaufiner point par point chaque réglage ou, plus simplement, de choisir des profils déjà prêts et séparés en deux familles : « Jeu » et « Professionnel ». Comme vous l'avez deviné, le premier donne un affichage optimal pour les jeux (FPS, Course, RTS et RPG) et l'autre aux applications non gaming (Lecteur, Cinéma, Concepteur et HDR). Pour les tester, nous avons joué avec des titres comme DIRT 5 (en mode course), Call of Duty: Modern Warfare et Star Wars Jedi: Fallen Order (en mode FPS), Diablo III (mode RPG) ou Starcraft 2 (mode RTS). Pour tester le côté « Professionnel », nous avons donc surfé (mode Lecteur), regardé des films avec et sans HDR (modes Cinéma et HDR) et tâté du Photoshop (mode Concepteur). Dans tous les cas, l'écran a répondu positivement à nos attentes. À noter, pour pouvoir profiter du 165 Hz, en plus de la carte graphique « qui va bien », il faut obligatoirement passer par un câble Display Port, car le HDMI (même 4K) bloque le taux de rafraîchissement à 144 Hz. Rien de propre à cet écran, c'est une contrainte générale. L'écran est officiellement compatible avec la technologie AMD FreeSync qui, au même titre que G-Sync (NVIDIA), permet d'avoir un rafraîchissement d'écran dynamique et ainsi de permettre aux jeux de rester toujours parfaitement fluides.

En conclusion ?





Le MSI Optix MAG272CQR est un écran fort agréable avec son look classieux, plaisant et sa dalle VA mate qui offre des couleurs vives et contrastées. Avec son menu simple d'approche, il permet d'adapter facilement l'affichage à ses besoins. Son incurvation à 1500R propose une belle immersion si vous êtes client de ce concept. Avec sa résolution WQHD (2560 x 1440), mais à 165 Hz, il offre un parfait compromis pour quitter le bon vieux 1080p sans avoir à se ruiner avec un écran 4K à 144 Hz. Vendu actuellement moins de 400 euros chez Darty, cela le place vraiment à un bon rapport qualité-prix.

Les plus Design très réussi alliant sobriété et RGB

Résolution WQHD 2560 x 1440 @ 165 Hz

Un menu (OSD) complet et simple d'emploi

Pied lourd et stable

Écran réglable en hauteur et inclinable verticalement.

Prise casque

Support casque audio rétractable Les moins Un peu gourmand en électricité

Pas de rotation possible de l'écran (ni gauche ni droite ni à 90°)

Notation Verdict 18 20