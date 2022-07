TEST des poignées Ultimate VR Gun : prenez en mains la VR !

Que valent les Pistol et Golf Club Grips ?



Après avoir pu tester les très bons Ultimate VR Gun et Tiny +, deux répliques d'armes (lire notre dossier sur comment bien choisir sa réplique) imprimées en 3D (PETG), nous avons pu mettre la main sur les poignées Pistol Grip et Golf Club Grip afin de vous en faire un retour.

Quels que soient les accessoires de la marque, l'impression 3D est plutôt robuste.

La prise en main des Oculus Touch, bien qu'agréable, manque parfois de maintien. Le plastique est assez glissant et les contrôleurs peuvent paraître petits dans les grandes mains. Pour pallier ce problème, il est possible d'acheter des poignées ergonomiques et antidérapantes, proposant une bien meilleure prise en main, tout en étant protégées. Nous testions dernièrement les Controller Knuckle Grips de chez KIWI Design et y avons trouvé notre compte. Cependant, bien que ces accessoires soient extrêmement bien pensés, ils ne conviennent pas à toutes les situations. Au même titre que pagayer dans Phantom: Covert Ops, jouer au golf ou encore au ping-pong avec les Touch ne rend pas toujours l'expérience naturelle. C'est pour cela que certains accessoiristes se donnent pour objectif de rendre notre préhension du monde VR plus tangible et physique.

Les Pistol Grip sont présentés sous forme d'étuis en plastique texturé dans lesquels se glissent parfaitement les contrôleurs. Ils épousent la forme de la main pour une tenue plus réaliste, tout en ajoutant quelques grammes supplémentaires. Ces poignées n'amélioreront pas vos scores dans les FPS, mais ont le mérite d'offrir un meilleur maintien, en plus d'être plutôt esthétiques et plus imposantes que les Touch. Les sensations en jeu sont là, l'impression de tenir un pistolet est bien présente.

Les Golf Club Grip, quant à eux, viennent changer votre façon de jouer au golf. Il est vrai que tenir les contrôleurs du Quest à une main lorsque nous nous apprêtons à swinguer n'est pas du plus bel effet. Les poignées proposées ici revêtent là encore du plastique imprimé en 3D, mais arborent le logo de The Punisher portant un casque de réalité virtuelle. Même si vous ne la percevez pas en jeu, cette petite touche esthétique fait plaisir à voir, tout comme sur les gunstocks de la marque. Les contrôleurs se glissent aussi dans l'étui, mais sont alors maintenus par une sangle en velcro pour éviter les éventuels accidents sur le green. La tenue est bonne si tant est que le scratch soit bien attaché.

Une fois en jeu, le Golf Club Grip prend tout son sens. Même si nous avons trouvé la poignée un peu courte dans nos mains (une version plus grande est en préparation), il est vrai que nous avons redécouvert la discipline du golf. La prise en main est bien plus naturelle, que ce soit à une ou deux mains, les mouvements sont plus soignés et ça se ressent clairement en jeu. Viser à côté du trou n'est plus permis lorsque nous sommes équipés de ce genre d'accessoire. Que ce soit sur Walkabout Mini Golf ou encore Golf 5, nous avons vu la différence. Pensez cependant à bien régler l'inclinaison de votre main virtuelle dans les menus du jeu pour n'y voir que du feu.

Les Pistol Grip et Golf Club Grip sont proposés à une quinzaine d'euros pièce (vendus avec un petit sachet de bonbons Haribo) et nous ont séduit. Même s'ils ne sont pas indispensables pour tout un chacun, nous avons eu un réel coup de cœur avec le Golf Club Grip, tant la différence en jeu se fait sentir. Pour finir, le site Ultimate VR Gun propose régulièrement des réductions, mais si vous ne souhaitez pas attendre, vous pouvez utiliser le code promo GAMERGEN.

Les plus Robustesse

Prise en main

Design

Nous avons l'impression de vraiment jouer au golf ou de tenir une arme Les moins Poignée pour le club de golf qui pourrait sembler un peu courte pour les très grandes mains