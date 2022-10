TEST SCUF Reflex Pro PS5 : une manette pour les joueurs exigeants et compétiteurs

SCUF est une marque qui propose, depuis plusieurs années, des manettes pour joueurs exigeants et sa notoriété dans le monde de l'e-sport n'a fait que progresser au fur et à mesure des modèles. Son rachat récent par Corsair, fin 2019, semble ne pas avoir changé la donne. La DualSense de Sony, dont notre test est ici, était jusqu'alors le seul choix possible pour jouer à ses jeux PlayStation 5. Cette manette, en instaurant une rupture visuelle et ergonomique avec les précédentes, des sensations haptiques bluffantes et des gâchettes adaptatives, a réussi à séduire son public, ce qui n'était pas forcément gagné à la base. Mais, aussi excellente soit-elle, il lui manque quelques petites choses utiles aux joueurs pros et ce sont ces lacunes que SCUF a décidé de corriger en proposant les trois manettes SCUF Reflex, SCUF Reflex Pro et SCUF Reflex FPS. C'est ce dernier modèle que nous avons depuis quelques semaines en test et voici notre avis.

Caractéristiques SCUF Reflex FPS : Compatibilité : PS5, Windows 7+, MacOS Catalina +, iOS 10+, Android ;

Poids : 300 g ;

Connectivité : Bluetooth et filaire en USB Type-C ;

Dimensions : 160 x 105.92 x 66 mm ;

Ports : USB-C, Jack 3.5 stéréo ;

Disposition des joysticks : symétrique ;

4 palettes programmables ;

Portée sans fil : Jusqu'à 12 m ;

Garantie : 6 mois (180 jours).

La SCUF Reflex est une DualSense profitant du savoir-faire de SCUF en e-sport



L'ADN de SCUF passe par la modification des manettes originales et, sans surprise, c'est encore le cas ici. À la commande, il est possible de personnaliser plusieurs composants de ces contrôleurs dans l’assembleur sur le site officiel, dont la coque, le pavé tactile, le kit de boutons et les gâchettes. Cela passe par le choix du type de grip (textures), de joysticks (formes et longueurs) ou encore de gâchette. Si vous êtes fans de FPS, vous opterez sans nul doute pour des gâchettes à clic immédiat afin de tirer plus vite, mais en sacrifiant ainsi le retour de force adaptatif qui accompagne celle d'origine. Attention, et c'est bien dommage, ce choix se fait à l'achat et ne pourra pas être modifié par la suite. Prenez donc bien le temps de peaufiner vos options avant de valider. Autre point de détail, plus vous jouez avec ces dernières, plus la note est salée. Cela dit, nous avons vraiment adoré ce concept de personnalisation qui permet de ne pas avoir, visuellement, la même manette que son voisin, et surtout d'en avoir une à sa main. Pour notre SCUF Reflex Pro, nous avons opté pour un grip caoutchouté qui cale bien la bête dans les mains et offre un toucher plus agréable. Nous avons choisi des joysticks courts concaves où les pouces reposent bien mieux que sur les originaux et des gâchettes pour FPS dont la course minimaliste rend le clic bien plus rapide. Les autres boutons sont identiques à ceux du modèle original même si nous avons trouvé le bruit du clic du pavé tactile beaucoup moins bruyant sur notre SCUF Reflex.

Mais la force de cette SCUF Reflex Pro réside dans la présence, sur le dessous de la manette, de palettes programmables et accessibles via les majeurs ou les annulaires. Elles peuvent remplacer tous les boutons Croix, Rond, Carré et Triangle, les flèches de la croix directionnelle et les fameux L1/R1, L3/R3. Leur positionnement est idéal pour ne pas avoir à faire d'effort particulier pour les actionner et cela permet de ne pas avoir à enlever ses pouces des joysticks pour aller cliquer sur un bouton. Trois profils pré-enregistrés sont disponibles : FPS/Battle Royale (bleu), Sports (rouge) et Jeux de course (vert), qui sont switchables via un simple appui sur le bouton dédié. Aucun logiciel n'est utile pour modifier le mapping de vos touches et tout se fait simplement. Un appui long sur la touche du profil à modifier le passe en mode Personnalisation et il suffit alors d'appuyer sur la palette à réaffecter et simultanément sur la touche à lui attribuer pour que cela soit fait. À recommencer sur les autres palettes, le cas échéant, avant de quitter le menu en appuyant de nouveau sur le bouton de profil. Plus simple, tu meurs.

La SCUF Reflex Pro est un produit pour joueurs exigeants.

Côté prise en main, ce qui est le plus important, la SCUFf Reflex conserve toutes les qualités du modèle original de Sony auquel s'ajoutent les fameuses palettes. Ces dernières demandent incontestablement un temps d'adaptation, car utiliser son majeur (ou son annulaire, c'est selon) pour accéder à des boutons n'est pas des plus instinctif. Pour autant, une fois passée cette phase, qui peut paraître longue, le gain est plus que notable et confortable surtout que le positionnement des palettes est vraiment bien pensé. Le temps de jeu offert par la batterie est sensiblement le même qu'avec la DualSense originale et un câble de chargement très qualitatif de deux mètres est fourni. Malheureusement, aucune boîte de transport n'est incluse en standard et, pour en avoir une, il faudra passer par l'achat d'un « pack joueur » à 35 € comprenant un tube de Gamer Grip, un pack de quatre joysticks et un câble USB-C de 3 m.

La SCUF Reflex étant équipée de la carte mère de la DualSense, elle se met à jour de la même manière que cette dernière et offre le même niveau de compatibilité avec les systèmes autres que la PS5. Nous n’avons pas pu la tester avec un Mac, mais sa compatibilité avec iOS et Android ne nous a pas posé de souci. Sur PC, via Steam, de nombreux jeux l'ont littéralement ignorée par défaut et il faut passer par la case « Paramètres généraux du contrôleur » pour que cela fonctionne. Comme son modèle, elle est compatible avec une PS4.

En conclusion ?



Pour les joueurs PlayStation, la SCUF Reflex Pro est une sorte de Graal qui allie tous les avantages du modèle original et le savoir-faire de SCUF en termes d'e-sport. Elle vient apporter à la PlayStation 5 de quoi satisfaire les joueurs exigeants qui attendaient des palettes pour pouvoir être plus rapides, plus réactifs et donc plus compétitifs. Cette promesse est largement tenue et que ce soit techniquement ou qualitativement, la SCUF Reflex Pro est au top. Mais cette excellence a un prix de base élevé (à partir de 249,99 €) qui peut encore augmenter selon la personnalisation choisie (autour de 400 euros) et ceci sans housse de protection. Ce tarif va donc limiter le plaisir de jouer avec cette manette aux pros qui en ont besoin dans leurs compétitions et aux joueurs les plus aisés financièrement. Enfin, nous aurions aussi aimé avoir la possibilité de changer les gâchettes FPS contre des Proactives selon le type de jeu auquel nous jouons au lieu de rester figé sur un choix au moment de l'achat. La commande se fait directement sur le site officiel de SCUF.

Les plus Finition de qualité

Prise en main excellente

Personnalisation poussée à la commande

Palettes programmables

Mapping des palettes très simple et sans logiciel

Deux joysticks, câble USB de 2 m dans la boîte Les moins Prix qui pique

Pas de housse de transport livrée en standard (option)

Gâchettes FPS/Proactives non interchangeables

Notation Verdict 18 20