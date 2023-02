TEST A Space for the Unbound : une aventure narrative SF marquante à la hauteur des meilleurs films d'animation

Grand concours de space diving





Déjà repéré sur la scène indé pour des productions comme Divination ou When The Past Was Around, Mojiken était attendu au tournant pour A Space for the Unbound, une nouvelle aventure sur fond de science-fiction et de pixel art. Le titre est disponible sur PC et Nintendo Switch depuis quelques jours. Vaut-il le détour ? La réponse dans notre test.

Un style pixel art coloré et volontairement imparfait qui propose une esthétique unique et mémorable.

A Space for the Unbound nous conduit dans l'Indonésie rurale, à la fin des années 90, pour nous faire incarner un certain Atma. Sujet à des rêves étranges dans lesquels apparaissent la jeune autrice et dessinatrice Nirmala, il va devoir vivre sa vie de jeune lycéen, amoureux d'une certaine Raya. Tout va rapidement changer quand une mystérieuse force surnaturelle va commencer à agir sur la ville, et sa petite amie ne semble pas étrangère à ces évènements...

Ce scénario rempli de mystères va donner lieu à plein de questionnements sur l'identité de nos héros, de rebondissements touchants sur les liens qu'ils ont tissés avec les gens de leurs villages, des étrangetés dignes des meilleurs films d'animation asiatiques, et de récits annexes prenants. Rapidement doté d'un livre rouge magique lui permettant de space dive dans les cœurs de personnages en difficulté, Atma va en effet pouvoir explorer les tréfonds des angoisses de ses concitoyens pour les guérir, alors que de plus en plus de bizarreries commencent à toucher sa réalité.

Plusieurs personnages secondaires intéressants vont ainsi croiser notre route, alors que le grand fil rouge s'emmêle, longtemps, avant de se démêler dans un dernier acte riche en émotions, compréhensible et peut-être même encore plus marquant que ce qu'il laissait présager. Attendez-vous à des messages forts et bien amenés sur des thématiques éclectiques comme la parentalité, la créativité et même la dépression et la difficulté à retrouver le chemin du bonheur. Il y aurait à redire sur certains angles narratifs ou réaction des personnages qui peuvent surprendre, ou des dialogues très bavards qui pourraient affaiblir l'implication du joueur, mais difficile d'en vouloir à un projet avec tant de bonne volonté.

Du Mamoru Hosoda et du Makoto Shinkai dans l'âme





Cette histoire a réussi à nous passionner pendant sa dizaine d'heures de durée de vie, malgré quelques passages plus mous en termes d'histoire et de gameplay, qui auraient pu être raccourcis, voire enlevés. Les mécaniques de jeu de A Space for the Unbound sont globalement assez simples : il s'agit d'un point and click pur et dur, avec déplacements en vue de côté. Nous passons la plupart de notre temps à explorer notre village, son école et ses abords en long et en large, pour des tableaux qui se répètent souvent, mais évoluent au terme de l'aventure. Les discussions que nous avons avec les locaux mettent en lumière nos objectifs, à compléter en partant à la recherche d'objets en tout genre.

Un récit passionnant.

Classique, mais pas (souvent) ennuyant : en dehors de rares moments avec des quêtes FEDEX poussives obligeant à des allers-retours lassants, il y a suffisamment de rythme et de variété dans les dialogues, les décors et les actions pour se divertir. De nombreux mini-jeux basiques viennent en effet s'insérer (comme des QTE pour les combats ou du jonglage en rythme), quelques défis annexes (comme des chats à caresser) forcent à fouiller plus loin que le bout de notre nez, et des énigmes environnementales viennent régulièrement titiller nos méninges, voire nous obliger à sortir notre carnet de notes. Ces casse-têtes sont de difficulté variable, mais jamais inaccessibles, nous regretterons juste que certains soient un peu trop en décalage avec le récit, nous demandant simplement d'assembler des indices certes clairs, mais sans lien direct avec l'univers.

La direction artistique sert aussi ce sentiment de variété. Nous ne passons en effet pas tout notre temps dans cette attachante petite ville de campagne indonésienne, mais avons aussi l'occasion d'apprécier des décors plus surnaturels grâce au space diving, ou alors que le scénario gagne en bizarrerie. Un beau travail a aussi été fait sur les animations, qui donnent de la vie à ces environnements pas si statiques que cela. Et Mojiken a réussi son coup, grâce à un style pixel art coloré et volontairement imparfait qui propose une esthétique unique et mémorable. Il y a donc toujours de quoi s'occuper les yeux, mais aussi les oreilles, grâce à des mélodies d'ambiance efficaces et quelques interludes musicaux prenants : mentions spéciales aux thèmes chantés, superbes et qui méritent clairement d'être réécoutés.

Terminons sur un hic, tout de même, qui risque d'en rebuter certains : A Space for the Unbound n'a pas été traduit en français, et est donc intégralement jouable avec des textes en anglais (et sans dialogues doublés). Si vous maîtrisez un peu la langue de Shakespeare, rien d'insurmontable, les développeurs indonésiens n'usant pas des tournures de phrases les plus alambiquées de l'histoire, mais il est possible que vous ayez à sortir ponctuellement un outil de traduction, pour votre culture personnelle ou pour mieux comprendre une énigme.

Vous l'aurez compris, A Space for the Unbound nous a séduit. Doté d'un charme qui n'a rien à envier à un Your Name ou un La Traversée du temps, autant au niveau de sa narration que de ses visuels ou sa bande-son, il propose un récit passionnant, qui aurait pu se passer de quelques allers-retours forcés et de certains de ses passages les moins marquants pour gagner encore plus en intensité. Ses excentricités sur fond de fantaisie et de science-fiction, couplées à des morales humanistes soignées font de lui une aventure plaisante presque en tout instant, dont la simplicité du gameplay et les rares coups de mous ne nous feront pas oublier l'univers et le splendide dernier arc.

A Space for the Unbound est disponible sur Steam et sur l'eShop au prix de 19,99 € : vous pouvez vous le procurer via des cartes cadeaux Nintendo disponibles chez Amazon.fr.

Les plus Un charme digne du cinéma d'animation asiatique

La bande-son réussie et sublimée par des morceaux mémorables

Des énigmes environnementales et une légère variété du gameplay plaisantes

Une expérience rythmée et à la durée de vie cohérente

Le long et grand final, passionnant et satisfaisant Les moins Des allers-retours répétitifs et quelques passages qui auraient pu être enlevés

Le gameplay reste assez basique

Notation Graphismes 16 20 Bande-son 17 20 Jouabilité 13 20 Durée de vie 15 20 Scénario 18 20 Verdict 17 20