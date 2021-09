TEST The Medium : une version PS5 alléchante avec quelques avantages ?

Janvier 2021, les joueurs sur Xbox Series X|S et PC découvraient une petite production horrifique intrigante et mystérieuse, The Medium. Le bébé de Bloober Team a été une exclusivité Microsoft de courte durée, puisque le titre déboule 8 petits mois après sa sortie sur PS5. Ainsi, tout le monde peut en profiter et les possesseurs d'une PlayStation ont droit, pour l'occasion, à quelques fonctionnalités supplémentaires liées à la manette. Nous y avons joué, il est temps de vous livrer nos impressions sur cette édition.

La DualSense apporte quelque chose en plus qui permet d'immerger le joueur comme il se doit.

Concernant la partie visuelle, nous allons faire court, nous retrouvons les mêmes animations quelque peu rigides et des jeux de lumière plutôt corrects (le HDR ne casse pas trois pattes à un canard). L'image est propre, nette, et le framerate, dans les 60 fps, tient bon la route globalement, avec tout de même de petites chutes de temps en temps qui ne gênent en rien l'expérience. La direction artistique est toujours aussi plaisante, bref, rien ne change. Rapidement, à propos des temps de chargement, ils sont un petit peu longs lorsque nous lançons/continuons une partie.

La vraie nouveauté se situe donc au niveau de la DualSense qui est exploitée dans tous les sens. Premier constat, les vibrations sont plus ou moins fortes selon les situations. Le pad s'affole lorsqu'une porte s'ouvre ou lorsque notre héroïne à ses émotions bouleversées. La manette tremble de toutes parts quand des papillons tapotent sur notre Bouclier Spirituel, c'est très agréable et amusant.

Ensuite, le pavé tactile permet de regarder un objet dans tous les sens avec facilité, il suffit de glisser son doigt. Quand Marianne cherche des indices en gros plan, nous pouvons user du gyroscope pour bouger la vue (première personne) rapidement. C'est simple et efficace. En outre, pour jouer avec notre petit cœur, des sons bizarres et lugubres sortent du haut-parleur et la barre LED réagit en même temps que les lumières dans le jeu pour apporter une certaine immersion entre réalité et virtuelle. Et sincèrement, le résultat est convaincant.

Pour finir, les gâchettes adaptatives sont mises à rude épreuve. En effet, les belles résistent et durcissent lorsque nous faisons appel à un pouvoir en particulier. Nous pensons à l'Onde Spirituelle qui doit être chargée pour être utilisée. L'index force sur la gâchette qui s’assouplit peu à peu, pour finir sur un léger claquement signalant que l'onde est prête à l'emploi. Au début, nous avions des craintes puisque ce genre d'option peut vite fatiguer et ennuyer, mais les développeurs ont su ajuster tout juste ce qu'il fallait pour nous faire ressentir des matières, des énergies. En d'autres termes, c'est du bon travail.

The Medium est un bon petit jeu, sympathique, avec une atmosphère particulière qui arrive à capter l'attention. Malheureusement, plusieurs défauts sont présents (caméra capricieuse, jouabilité lourde, simplicité dans la progression, etc.), le titre aurait mérité un plus de soin et de peaufinage avant de voir le jour. Cependant, cette édition PS5 est divertissante puisque le studio arrive à nous faire ressentir l'ambiance décalée et le climat oppressant directement dans nos mains. La DualSense apporte quelque chose en plus qui permet d'immerger le joueur comme il se doit. Un régal.

Les plus Les vibrations, excellentes

Les gâchettes adaptatives, amusantes

Les jeux de sons et lumières dans nos mains, délirants Les moins Les temps de chargement, un peu long pour de la « PS5 »

Notation Verdict 12 20