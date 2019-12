12 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store : un RPG 16-bit offert pour le jour #9

Finalement, les 12 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store n'auront pas été faits que d'inédits pour les adeptes de titres offerts sur la plateforme.

Après Celeste, au tour d'Hyper Light Drifter d'être à son tour reproposé sans frais sur l'EGS jusqu'à samedi, 17h00, lui qui pouvait déjà être téléchargé sans condition en août dernier. Si vous avez manqué ce RPG rétro et coloré, le moment est tout de même rêvé pour l'ajouter à votre catalogue.

Les échos d'un passé violent et sombre résonnent à travers une terre sauvage, emplie de trésors et de sang. Hyper Light Drifter est un RPG d'action aventure dans la veine des meilleurs classiques 16-bit, avec des mécaniques modernisées et une conception impressionnante.