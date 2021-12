15 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store : un gros jeu d'action-aventure de Bethesda offert pour le jour #10 !

Aujourd'hui, c'est Noël, et Epic Games va sans surprise nous faire un beau cadeau dans le cadre de l'opération des 15 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store. Une fuite avait vendu la mèche avant l'heure, il s'agit bel et bien de Prey, le jeu d'action et d'aventure futuriste d'Arkane Austin et Bethesda Softworks salué par la critique en 2017.

C'est donc le moment où jamais de l'ajouter à votre bibliothèque numérique : pensez bien à déverrouiller le jeu avant le 26 décembre à 16h59 pour le conserver définitivement.

Prey La station spatiale a été envahie par des extraterrestres hostiles et vous êtes désormais une proie. À mesure que vous explorerez les obscurs secrets de Talos I et ceux de votre passé, il vous faudra survivre grâce aux outils trouvés dans la station, votre perspicacité et des armes et compétences hallucinantes. Le destin de Talos I et de tous ses occupants repose entre vos mains. Thriller de science-fiction

Les apparences sont trompeuses à bord de Talos I. Vous êtes le scientifique Morgan Yu, ayant entrepris de découvrir la vérité sur cette station et sur votre passé. Quel rôle allez-vous jouer dans les plans de TranStar, et quel sera celui de la mystérieuse menace qui ravage la station ?

Un cadre unique

En orbite autour de la Lune, la station spatiale Talos I symbolise l'apogée de la conquête spatiale par le secteur privé. Explorez une somptueuse station conçue pour refléter le luxe des affaires dans les années 1960. Naviguez sans interruption dans des environnements interconnectés et non linéaires conçus pour dissimuler d'innombrables secrets.

Une menace inimaginable

La troublante présence extraterrestre qui infeste Talos I est un écosystème vivant, déterminé à annihiler sa proie. C'est à vous, l'un des derniers survivants restant à bord de la station, qu'il incombe de mettre fin à l'attaque meurtrière de ces terrifiants prédateurs.

Jouez à votre façon

Découvrez des capacités extraterrestres afin de développer un éventail varié de pouvoirs et améliorer vos compétences uniques. Fabriquez des objets de plus en plus ingénieux avec les plans, les gadgets et les outils que vous trouverez à bord de la station pour surmonter les dangereux obstacles qui entravent votre chemin. Survivez à des menaces sans précédent grâce à votre intelligence et votre talent pour l'improvisation.

Prey: Mooncrash

Évadez-vous d'une base lunaire secrète de TranStar. Les ennemis à affronter, les dangers à éviter, les objectifs à accomplir et le butin à récupérer sont différents à chaque partie. Avec ses décors aussi dangereux que dynamiques, la campagne Mooncrash de Prey offrira un défi mémorable et une rejouabilité infinie qui mettra à rude épreuve même les joueurs les plus chevronnés.

Histoire

La base lunaire secrète de TranStar a arrêté de transmettre peu de temps après les évènements décrits dans Prey. C'est à Peter, un pirate informatique stationné à bord d'un satellite-espion chargé d'intercepter les communications de TranStar, qu'il revient de découvrir pourquoi. Pris au piège et devant honorer un contrat impitoyable avec la KASMA Corp, le seul espoir de Peter de revoir un jour sa famille est de découvrir les secrets perdus de la base.

Vivre. Mourir. S'adapter. Fuir !

Échappez-vous de la base lunaire de TranStar avant que la menace Typhon ne balaye tout sur son passage. L'objectif est simple, mais les solutions sont multiples. Dans Mooncrash, les joueurs découvriront une campagne inédite, rejouable à l'infini sur le modèle des rogue-like, et dont les ennemis, les armes et les objectifs évoluent sans cesse.

Survivez comme vous voulez avec qui vous voulez

Débloquez plusieurs personnages au cours de votre avancée dans le jeu, avec chacun ses propres compétences pouvant être améliorées. Frayez-vous un chemin grâce à l'ingénieur débrouillarde Joan, échangez votre bonne vieille clé à griffe contre le fusil à pompe de l'officier de sécurité Bhatia, ou optez pour Andrius, dont la fragilité est compensée par son arsenal de capacités psychiques. Prey est avant tout une affaire de choix, et ces choix vous appartiennent.

À la recherche de secrets, de butin… et d'une issue de secours

Le talent d'Arkane Studios pour donner vie à des environnements détaillés s'exprime à plein dans Mooncrash. Lorsque vous explorerez la station, qui est aussi vaste que quatre niveaux de la station Talos I du jeu de base, n'oubliez pas d'ouvrir l'œil à la recherche de ressources précieuses… et, bien évidemment, de Mimics.

Nouveaux défis, nouvelles solutions

La menace Typhon est de retour et avec elle des ennemis connus et d'autres inédits et coriaces, chacun ayant ses propres caractéristiques mortelles. Tout l'arsenal à votre disposition, y compris certaines des armes et compétences emblématiques du jeu principal, ne sera pas de trop pour vous aider dans votre fuite.

Mis à part HUMANKIND qui pourrait être offert le 29, nous ne savons pas quels titres gratuits nous attendent pour les prochains jours. Celui de dimanche est teasé par des pictogrammes de main, qui semblent rappeler celle de Jesse sur la jaquette de Control, un titre déjà offert en juin dernier.

