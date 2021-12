15 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store : un RPG vampirique offert pour le jour #8, de prochains jeux gratuits en fuite ?

Ce n'est pas parce que nous approchons de Noël que nous n'avons pas le droit de nous faire peur comme à Halloween. Epic Games avait continué son jeu des devinettes autour des 15 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store avec des symboles de cercueil, chauve-souris et croissant de lune : le prochain titre offert est tout simplement Vampyr, le jeu de rôle et d'action de Dontnod Entertainment.



Il est à récupérer gratuitement avant le 24 décembre à 16h59 via le lien ci-dessous.

Vampyr Londres, 1918. Vous êtes le Dr. Jonathan Reid. Vous êtes un vampire. En tant que docteur, vous cherchez un remède au fléau qui décime la population. Mais le vampire en vous réclame le sacrifice de ceux que vous aviez juré de protéger. Vos actions mèneront-elles au salut ou à la ruine de Londres ?

Le titre offert de demain est teasé par un fléau, et il semble ainsi confirmer une fuite qui tourne depuis le 20 décembre au moins, relayée par plusieurs personnes, dont un certain Wok sur Steam. Selon elle, Pathfinder: Kingmaker serait gratuit ce 24 décembre (un fléau est représenté sur son illustration principale) et Prey le 25. Elle ne s'est pas vérifiée le 22, où HUMANKIND aurait dû être proposé, mais billbil-kun, leaker de Dealabs qui confirme l'identité des productions des 15 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store à chaque fois quelques heures avant, indique que l'offre du 29 et du 22 ont été interverties. Cela ne nous dit en revanche pas quels seraient les titres gratuits les 27 et 28.

