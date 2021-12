15 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store : un jeu d'action tactique dans un monde post-humain offert pour le jour #7 !

Les jours se suivent et se ressemblent en ce moment sur l'EGS, et nous n'allons pas nous en plaindre. Un nouveau titre est offert dans le cadre des 15 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store ce mercredi, et il s'agit de Mutant Year Zero: Road to Eden, un jeu d'action au tour par tour dans un monde où des animaux intelligents ont survécu aux humains, et doivent survivre et collecter du loot en utilisant des compétences de mutant.

Vous avez jusqu'au 23 décembre à 16h59 pour l'ajouter à votre ludothèque : le lien de téléchargement et le résumé officiel sont comme toujours disponibles ci-dessous.

Mutant Year Zero: Road to Eden

EXPLOREZ UNE TERRE POST-HUMAINE

Par une équipe d'anciens créateurs d'HITMAN et PAYDAY, voici Mutant Year Zero: Road to Eden, un jeu tactique qui combine le combat au tour par tour de XCOM avec de l'infiltration en temps réel et l'exploration d'un monde post-humain dans lequel la nature... et les mutants ont repris leurs droits. Le monde a pris fin, bien sûr.

Maintenant, tout est terminé et le calme est revenu. La nature a envahi les villes en ruine. Le vent balaie les rues désertes transformées en cimetières. Les humains ne sont plus, et les êtres qui fouillent les vestiges de la civilisation sont des mutants, humanoïdes et animaux difformes qui cherchent désespérément leur salut, ou juste quelque chose à manger. Pour survivre, vos compagnons et vous allez devoir sortir pour explorer la Zone. À moins que tout ça, ce ne soit que des histoires pour les gogos.

DES COMBATS TACTIQUES

Mutant Year Zero: Road to Eden est fait pour vous si vous êtes accro aux combats tactiques. Découvrez toutes les subtilités d'un système de combat au tour par tour d'une grande richesse, inspiré de celui des jeux de la série XCOM.

Découvrez un monde post-apocalyptique aux villes abandonnées, aux routes détruites et à la nature foisonnante. Sans oublier l'Arche, une oasis mal famée éclairée au néon où vous pourrez reconstituer votre stock de provisions et préparer votre prochaine aventure.

CONTRÔLEZ UN GROUPE DE MUTANTS

Un canard particulièrement agressif, un sanglier prompt à la colère... Attendez-vous à jouer des héros sortant des sentiers battus. Faites la connaissance de Dux, Bormin, Selma, et bien d'autres personnages ayant tous leur personnalité propre, ainsi qu'un point de vue le plus souvent dérangé sur le monde et leur situation personnelle.

MAÎTRISEZ LA FURTIVITÉ

Faufilez-vous dans l'ombre pour éviter les conflits ou prendre vos adversaires par surprise. Le système de furtivité en temps réel du jeu vous permet de contrôler totalement vos mouvements, afin, par exemple, de vous introduire à l'intérieur d'un camp ennemi, de positionner votre équipe au mieux et de bénéficier de l'élément de surprise.

DÉBLOQUEZ DE NOUVELLES MUTATIONS

Débloquez de nouvelles mutations et de nouveaux pouvoirs pour vos mutants, comme la Peau de pierre de Selma, la Charge de Bormin, ou encore l'incroyable faculté qu'a Dux de se faufiler dans un camp plein d'ennemis sans se faire remarquer, et ce bien qu'il soit un canard d'un mètre vingt de haut qui a la langue bien pendue et ne va nulle part sans son arbalète.

DES ENVIRONNEMENTS DYNAMIQUES

Utilisez l'environnement à votre avantage. Restez en dehors des zones éclairées par les projecteurs, évitez d'entrer dans le champ de vision des gardes, ou détruisez murs et bâtiments pour semer le chaos.

DU BUTIN ABSOLUMENT PARTOUT

Équipez vos mutants de frondes de fortune ou de fusils de gros calibre, de chapeaux haut-de-forme ou de gilets de police. Protégez-les contre un monde hostile en les dotant d'objets plus improbables les uns que les autres. Quand vous verrez un sanglier mutant revêtu d'une armure à pointes vous charger avec un tromblon entre les pattes, vous saurez que c'est vraiment la fin du monde !