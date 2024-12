16 jeux gratuits de l'Epic Games Store : un chevalier lourdement armé pour une onzième offre bien brutale

Les offres festives des 16 jeux gratuits de l'Epic Games Store se poursuivent et ne se ressemblent pas. Jusqu'à présent, les titres indépendants ont été assez nombreux, avec tout de même ces deux derniers jours Ghostrunner 2 et Hot Wheels Unleashed. Celui de ce samedi est à ranger dans la première catégorie et se nomme KILL KNIGHT, un jeu de tir intense en vue isométrique développé par PlaySide. Vous avez jusqu'à ce dimanche 29 décembre à 17h00 pour le récupérer.

Vous trouverez ci-dessous la description et le lien vers la page du jeu pour l'ajouter à votre compte :

KILL KNIGHT

Un chevalier autrefois loyal, à présent trahi et banni dans les Abysses. Un corps souillé dans une armure réanimée. Vous répondez de la mort éternelle. KILL KNIGHT à la marque, vous avez un unique objectif : TUER LE DERNIER ANGE.

CINQ ÉTAGES CABALISTIQUES

TUER OU SE FAIRE TUER

DOMPTEZ VOTRE DÉMON INTÉRIEUR

Valsez avec la mort dans les Abysses, et découvrez la multitude de subtilités dissimulées du gameplay. Exploitez les faiblesses de l'ennemi, effectuez des exécutions brutales, parcourez votre arsenal pour gérer vos ressources stratégiquement, et déchaînez les explosions de votre rage destructrice pour faire pencher la balance. Chaque affrontement est un témoignage de votre talent.

LA BEAUTÉ DES RUINES

L'esthétique soignée et minimaliste de KILL KNIGHT, ainsi que ses visuels rétro, rendent hommage aux salles de jeux baignées dans la lumière des néons des années 1990. Avec une action se déroulant sur cinq arènes cabalistiques impitoyables, KILL KNIGHT adopte un brutalisme Lo-Fi et vous offre les ruines oniriques et effroyables qui accompagnent votre descente dans les Abysses.

LA DAMNATION ÉTERNELLE

Survivez aux assauts surnaturels et complétez des défis pour débloquer des équipements puissants pour l'Arsenal de votre Chevalier et faire évoluer les mécaniques de jeu à votre façon. Apprenez à maîtriser certaines capacités et les modes de tir de tous les pistolets, armes lourdes, épées et armures de KILL KNIGHT. Visez les classements mondiaux et affrontez vos amis et vos ennemis. Entrez si vous l'osez, Chevalier, et délectez-vous du carnage.