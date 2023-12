17 jeux gratuits de l'Epic Games Store : de la baston dans un univers populaire pour la 2e offre

La semaine dernière, Epic Games a lancé son opération visant à offrir pas moins de 17 jeux gratuits (ou extensions) pour la période des fêtes de fin d'année. C'est donc Destiny 2 : Collection Héritage (2023) qui a pu être récupéré jusqu'à ce mercredi 20 décembre à 17h00. Le rythme va désormais changer et devenir journalier avec comme deuxième offre une production orientée vers la baston. C'est en effet le jeu de combat DNF DUEL qui peut être obtenu gratuitement jusqu'à ce jeudi 21 décembre à 17h00. Pour la petite info, en Chine, ce dernier est banni et a donc été remplacé par Spelldrifter.

Vous trouverez ci-dessous la description et le lien vers la page du jeu pour l'ajouter à votre compte :

DNF DUEL

LES GRAINES DE LA VOLITION ONT CHOISI UN COMBATTANT

De l'action et des combats intenses ! L'un des jeux de rôle les plus populaires et les plus joués au monde, Dungeon and Fighter est de retour avec un jeu de combat en 2,5D. Faites votre choix entre 16 personnages fascinants, chacun disposant d'une personnalité et de capacités distinctes. Usez de ruse, de stratégie ou tout simplement de force brute pour vaincre vos adversaires et devenir le maître de la volonté ultime !