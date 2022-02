24H sur GAMERGEN.COM : les notes de Sifu et de Dying Light 2, et Demon Slayer sur Switch

Le 24h sur GAMERGEN.COM est une rubrique journalière permettant de revenir sur l'essentiel de l'actualité de ces dernières 24 heures. Que s'est-il passé en ce lundi 7 février 2022 ?

Les tests de Sifu viennent de tomber, nous avons jeté un œil sur les impressions de nos confrères anglais et français. En outre, nous nous sommes attardés sur les retours frenchy concernant Dying Light 2 Stay Human, et Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles s’invitera sur Nintendo Switch.

Dans le reste de l’actualité, Mason Greenwood est supprimé de FIFA et eFootball, une statuette du Tyran T-002 de Resident Evil a été dévoilée, il y aura du neuf dans Call of Duty: Vanguard et Warzone, une version Switch de Batman: Arkham Collection a été trouvée chez un revendeur, Nacon a annoncé le rachat de Midgar Studio, et les configurations requises de la version PC de GhostWire: Tokyo ont été communiquées.

Pour finir, sachez qu’un sixième Scream a été officialisé.