33 Immortals : un jeu d'action roguelike en coopération à 33 joueurs annoncé en exclusivité sur PC et Xbox Series X et S

Après le jeu d'action et d'aventure Jotun, le metroidvania Sundered et le jeu de gestion où vous incarnez une passeuse d'âmes Spiritfarer, Thunder Lotus Games s'attaque encore à quelque chose de nouveau avec 33 Immortals. Ce projet dévoilé au Xbox Games Showcase sera un jeu d'action roguelike exclusivement multijoueur, proposant des parties en coopération à jusqu'à 33 joueurs.

Il nous invitera en effet à incarner une âme damnée pour nous opposer au jugement final de Dieu. Et comme l'union fait la force, nous devrons nous allier à d'autres joueurs pour agir en horde, face à des monstres démoniaques et des boss gigantesques, dans des raids infernaux où les compétences de chacun pourront faire la différence.

33 Immortals est un jeu d'action roguelike en coopération pour 33 joueurs. Jouez une âme damnée et rebellez-vous contre le jugement final de Dieu. Participez aux raids à la volée, coopérez pour survivre aux hordes de monstres, éliminez des boss gigantesques, et affrontez le courroux divin et luttez pour la vie éternelle.

Rejoignez la rébellion

Votre existence mortelle a été jugée immorale, et le destin de votre âme est le châtiment éternel... mais une révolte se trame parmi les damnés ! En tant que renégat, soutenez la rébellion immortelle contre le jugement final de Dieu, et luttez pour la vie éternelle.

Raid à la volée

Lancez la rébellion : plongez dans des combats épiques en coopération avec le système de matchmaking instantané. Vivez une aventure riche et brutale dans ce parfait condensé des raids MMO.

33 joueurs en coopération

Découvrez la force de la supériorité numérique. Optimisez vos compétences et tactiques pour renforcer votre équipe de 33 joueurs et faites pencher la balance en votre faveur à l'aide de puissants mouvements en coopération. Maintenez votre nombre le plus élevé possible, car seul le groupe le plus puissant a une chance de survivre aux violents combats de boss.

Imposez-vous face au Tout-Puissant

Affrontez le courroux divin, et tenez bon, car il ne manquera pas d'abréger votre quête aussi souvent que rapidement. Diversifiez votre arsenal épique à l'aide d'armes renforcées de péchés et de vertus, pillez les richesses de ses royaumes, équipez-vous de puissantes nouvelles reliques correspondant à votre style de jeu, et obtenez des améliorations permanentes pour votre âme.

Inspiré de la Divine Comédie

Découvrez l'aventure épique de votre âme dans l'au-delà recréée à l'aide d'une superbe animation traditionnelle. 33 Immortals est une approche unique du chef-d'œuvre littéraire de Dante Alighieri, la Divine Comédie.