A Plague Tale: Requiem, déjà un million de joueurs !

Asobo Studio a 20 ans, mais c'est surtout en 2019 qu'il a marqué les joueurs en sortant A Plague Tale: Innocence, un jeu d'aventure et d'action nous plongeant dans le Moyen-Âge français alors qu'une peste transmise par les rats sévit. Un titre maîtrisé de bout en bout qui a eu droit à une suite, A Plague Tale: Requiem, sorti le 18 octobre dernier.

Deux semaines plus tard, Asobo Studio et l'éditeur Focus Entertainment annoncent qu'A Plague Tale: Requiem compte déjà plus d'un million de joueurs sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, en Cloud Version. Nombreux sont les fans du premier volet qui attendaient de retrouver Amicia et Hugo dans cette nouvelle aventure, mais rappelons tout de même que le titre a été rajouté au PC/Xbox Game Pass dès son lancement.

Quoi qu'il en soit, A Plague Tale: Requiem séduit les joueurs, ainsi que la presse spécialisée comme le montre la nouvelle bande-annonce ci-dessus. Vous pouvez retrouver le jeu contre 44,99 € sur Gamesplanet.

Lire aussi : TEST A Plague Tale: Requiem, une transmutation réussie et plus raffinée que jamais