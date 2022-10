A Plague Tale: Requiem nous plonge dans son monde brutal avec sa bande-annonce de lancement

C'est le grand jour pour tous les joueurs qui attendaient la sortie de A Plague Tale: Requiem, nouveau jeu d'action et d'aventure signé Asobo Studio et édité par Focus Entertainment. Les occasions d'admirer cette production n'ont pas manqué ces derniers mois, comme au détour d'un trailer narratif le mois dernier. Place désormais à sa bande-annonce de lancement, tout à fait grandiose et digne des plus grands blockbusters du genre.

Cette fois, pas d'interprétation au violon par Lindsey Stirling pour accompagner les séquences, mais la chanson Watch Me Burn de Must Save Jane, parfaitement taillée pour l'occasion, le feu étant un élément essentiel de l'expérience. Le montage superbement réalisé nous montre les divers environnements qu'Amicia et Hugo De Runes vont devoir traverser, dont l'île méditerranéenne de La Cuna, mais aussi et surtout les menaces qui vont attenter à leur vie, qu'il s'agisse de gardes bien armés ou les inévitables hordes de rats propres à la licence. Quelques visuels inédits de toute beauté ont par ailleurs été partagés.

A Plague Tale: Requiem est donc disponible sur PS5, Xbox Series X|S, PC (nécessitant une configuration musclée) et sur Switch grâce au cloud. N'hésitez pas à jeter un œil à nos impressions et aux notes de la presse anglophone.

