A Way to be Dead : un nouveau jeu d'horreur en multijoueur annoncé et exhibé dans une bande-annonce

A Way to be Dead s'est révélé dans un nouveau trailer. Jeu d’horreur en multijoueur développé et édité par Crania Games, A Way to be Dead vous plonge dans l’univers du précédent titre du studio, à savoir Roots of Insanity. Les joueurs incarneront un groupe de quatre survivants dans un hôpital infesté de zombies, et vous devrez fuir le Docteur Riley, ce dernier vous pourchassant afin de vous tuer.

Dans le trailer ci-dessus mis en ligne par Crania Games, l’ambiance de la production est pesante et morbide. Les survivants se déplacent dans l’hôpital vide et rempli de sang comme de zombies. La bande-annonce se termine sur chacun des membres du groupe se retrouvant et apercevant le docteur au loin. La musique devient alors stridente et les murs sont remplis de sang et vous pouvez apercevoir d’étranges choses bouger à droite comme à gauche.

Le jeu n’a pas encore de date de sortie et est attentu uniquement sur PC via Steam pour le moment. Si vous désirez fuir un docteur fou à lier dans un hôpital infesté de zombies, foncez sur A Way to be Dead.

A Way to be Dead est un jeu d'horreur multijoueur asymétrique (4 contre 1) où un dangereux médecin est à la recherche d'un groupe de personnes qui essaie juste de survivre. Ce jeu où les joueurs peuvent endosser le rôle du Dr Riley, des survivants ou même des zombies, se déroule dans l'univers d'un autre titre développé par Crania Games, Roots of Insanity. Et cela donne donc l'occasion aux joueurs de voir les événements sous différents angles. Caractéristiques Différents chemins préconçus qui changent aléatoirement à chaque session de jeu et qui peuvent donc offrir une multitude d'issues.

Incarnez les zombies, les survivants et le Dr. Riley.

Améliorez votre personnage en utilisant des points de thérapie que vous gagnez en remportant une partie.

Utilisez les différentes interactions environnementales pour une expérience de jeu intensifiée. Vous pouvez vous faciliter la tâche pour atteindre votre prochaine cible ou entraver les efforts de vos adversaires.

Lorsque vous jouez en tant que survivant, vous ne pouvez transporter qu'un seul objet à la fois. En raison de cette limitation, il est conseillé de coopérer avec les autres survivants.

Personnalisez toutes les variables d'une partie comme la durée des lumières jusqu'à leur extinction, le nombre de zombies, les ratios de butin, le nombre de sorties…

