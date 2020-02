Across the Demon Realm tente de sortir de l’enfer de Kickstarter

Across the Demon Realm, c’est un projet ambitieux mené en solitaire par un certain Choloco. Un titre qui puise son inspiration et son style dans la magie de la génération 16 bits. Across the Demon Realm, c’est aussi un jeu lancé dans le relatif anonymat de Kickstarter et qui cherche aujourd’hui à séduire son futur public.

Cette base de futurs joueurs est par ailleurs sollicitée pour rassembler la somme de 12 000 €. Une somme qui servira dans un premier temps à développer une aventure 2D reprenant dans les grandes lignes le gameplay du vénérable The Oregon Trail, en plus gore. En gros il s’agit d’escorter des civils durant un long périple qui va vous demander de gérer à la fois les ressources nécessaires à votre voyage ainsi que les tracas rencontrés sur la route, prenant souvent la forme de boss voulant votre peau. La grosse subtilité, c’est que le jeu se transformera en jeu de plateforme si celui-ci atteint son objectif financier. La version ressemblant à The Oregon Trail ne sera pas abandonnée pour autant. Sa livraison sera simplement retardée jusqu'au mois de décembre de cette année.

Quel que soit le style de l’aventure, l'aventure principale d'Across the Demon Realm devrait donner de ses nouvelles assez rapidement puisque le jeu a mai 2020 en ligne de mire pour se sortie. Le titre est prévu pour PC dans un premier temps, mais il pourrait très bien s’exporter à d’autres supports si un certain engouement se fait ressentir.