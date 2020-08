Age of Empires III: Definitive Edition sera à la gamescom

Microsoft et Forgotten Empires s'amusent depuis quelques années à remettre au goût du jour les Age of Empires, pour le plus grand plaisir des fans. Les deux premiers volets sont déjà disponibles sur PC, et en attendant Age of Empire IV, tous les regards se tournent vers le troisième volet.

Age of Empires III: Definitive Edition est entré en phase de test en début d'année, mais depuis, le jeu de stratégie se fait discret. Cependant, les studios ont publié une image sur les réseaux sociaux qui titille la curiosité des fans. Nous y découvrons huit vignettes d'unités du jeu, et comme l'ont remarqué les joueurs, les raccourcis clavier de caque unité désignent au final le mot gamescom. Un teasing subtil, mais efficace.

Pour rappel, la gamescom 2020 se tiendra exclusivement en ligne cette année, divers évènements auront lieu du 27 au 30 août prochain, à commencer par l'Opening Night Live en guise de cérémonie d'ouverture. Y croiserons-nous Age of Empires III: Definitive Edition à ce moment-là ? Réponse dans quelques jours. D'ici là, vous pouvez retrouver Age of Empires II: Definitive Edition à 19,99 € sur Amazon.fr.