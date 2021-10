AirPods 3 : prix, date de sortie, audio spatial et résistance à l'eau pour la 3e génération d'écouteurs sans-fil d'Apple

Les AirPods Pro font partie de la crème de la crème des écouteurs sans-fil, alors pas étonnant de voir Apple s'en inspirer pour le modèle de base. Il a profité de son dernier keynote pour dévoiler les AirPods (3e génération), qui renfermeront plusieurs nouvelles technologies tirées des Pro tout en conservant le design de la gamme.



Comme leur grand frère, ceux qui se font déjà appeler AirPods 3 proposeront de l'audio spatial avec suivi dynamique des mouvements de la tête, et seront résistants à l'eau et à la transpiration, en respectant l'indice de protection IPX42. Moins surprenant, mais toujours aussi efficace, ils bénéficeront également d'un micro encastré recouvert d'un tissu mesh acoustique pour réduire le bruit du vent, un transducteur dynamique qui restitue la musique avec une qualité supérieure, le nouveau codec vocal AAC-ELD pour les appels, la fonctionnalité Dis Siri, une détection de la peau pour ne fonctionner que dans vos oreilles, et un capteur de pression pour agir rapidement sur notre contenu.

Ils se rechargent sans fil ou via un cable Lightning, et auront jusqu'à 6 heures d'autonomie, et même jusqu'à 30 avec le boîtier MagSafe. En revanche, pas de réduction de bruit active au rendez-vous, la fonctionnalité restant exclusive au modèle le plus onéreux.

Les Airpods (3e génération) sont disponibles en précommande au prix de 199 €, et leur date de sortie est imminente, car fixée au 26 octobre 2021. Les AirPods Pro sont eux en vente à partir de 279 € chez Amazon.fr.