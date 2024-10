Alan Wake 2: The Lake House, la date de sortie fuite !

Alan Wake 2 fêtera son premier anniversaire à la fin du mois, le survival-horror de Remedy Entertainment a fait sensation l'année dernière et les joueurs ont déjà pu découvrir Night Springs, une première extension lancée au début du mois de juin. Le titre accueillera un second contenu additionnel, The Lake House, qui refera parler d'elle au Xbox Partner Preview jeudi soir.

Cependant, voilà qu'un revendeur a peut-être dévoilé un peu trop tôt la date de sortie de The Lake House. EB Games propose de précommander l'édition physique Deluxe d'Alan Wake 2, qui inclut Night Springs, The Lake House et des éléments cosmétiques. Dans la description du jeu, le revendeur précise :

Veuillez noter qu'en raison de la sortie mondiale d'Alan Wake 2: Deluxe Edition, le DLC sur disque pour l'extension Lake House ne sera pas déverrouillé avant minuit le 22 octobre 2024.

D'après EB Games, The Lake House sortirait donc le 22 octobre prochain, en même temps que l'édition physique du jeu. Ce n'est pas forcément une surprise, l'extension est attendue dans le courant du mois d'octobre. Remedy n'a pas encore confirmé l'information, mais nous devrions être fixés dès demain soir.

