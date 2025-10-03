Amazon Prime Gaming : 14 jeux offerts en octobre 2025 avec de quoi célébrer Halloween

Les jeux offerts en octobre 2025 aux abonnés Prime Gaming





Récemment, cela n'a pas spécialement été la folie du côté d'Amazon Prime Gaming, avec peu de gros jeux faisant envie, sans même parler de l'ancienneté des titres proposés. Avec Halloween approchant, la sélection d'octobre est évidemment portée sur l'horreur et les univers fantastiques. Cela ne vaut clairement pas ce qui avait été proposé l'an dernier, mais il faudra faire avec.

Vous trouverez le détail des jeux offerts en octobre 2025 par Prime Gaming ci-dessous, à récupérer sur la page dédiée.

Prime Gaming propose plusieurs titres gratuits tout au long du mois d'octobre, les premiers jeux pouvant être récupérés dès maintenant ! La sélection de ce mois-ci propose des histoires de vampires captivantes avec Vampire: The Masquerade - Reckoning of New York et de l'action dans un monde postapocalyptique avec Fallout: New Vegas Ultimate Edition. Maintenant disponible - DragonStrike (Code GOG) - La Guerre de la Lance a commencé ! Les armées des dragons maléfiques se déchaînent et projettent de longues ombres sombres sur les terres d'Ansalon. Tout espoir de victoire repose sur les Chevaliers de Solamnic, ces courageux combattants qui s'élancent dans des batailles aériennes sur le dos de leurs fidèles et puissantes montures : les dragons bienveillants de Krynn.

9 octobre - XCOM 2 (Code GOG) - La Terre a changé. Vingt ans se sont écoulés depuis que les dirigeants mondiaux ont capitulé devant les forces extraterrestres. XCOM, la dernière ligne de défense de la planète, a été décimée et dispersée. Aujourd'hui dans XCOM 2, les extraterrestres règnent sur la Terre. En surface, ils construisent des villes resplendissantes qui promettent un avenir radieux à l'humanité, mais dissimulent un sinistre programme et en éliminent tous ceux qui s'opposent à leur nouvel ordre.

16 octobre - EMPTY SHELL (Code GOG) - EMPTY SHELL plongera les joueurs dans un environnement industriel sombre, une installation secrète située sur une île japonaise perdue au milieu de nulle part. Chaque bénévole a signé un contrat pour une « opération de sauvetage » sans connaître trop de détails.

16 octobre - True Fear: Forsaken Souls Part 1 (Code GOG) - True Fear: Forsaken Souls tire le meilleur du thriller psychologique et y ajoute des mécaniques fun et intuitives. Les cinématiques, les énigmes et les phases d'objets cachés ont été soigneusement développées et baignent dans une atmosphère unique et oppressante. Le premier épisode de cette trilogie restera longtemps dans les mémoires.

23 octobre - True Fear: Forsaken Souls Part 2 (GOG Code) - True Fear: Forsaken Souls Part 2 est la suite d'un des meilleurs jeux d'horreur d'évasion, acclamé pour son histoire et son atmosphère aussi effrayante que mystérieuse.

23 octobre - Fallout 3: Game of the Year Edition (Code GOG) - Fallout 3: Game of the Year Edition permet aux joueurs de découvrir le jeu le plus acclamé de 2008 comme jamais auparavant. Après avoir créé leur personnage, ils plongeront dans un monde postapocalyptique immense où chaque minute est une lutte pour leur survie. Fallout 3: Game of the Year Edition comprend les cinq packs d'extension du jeu Fallout 3.

30 octobre - Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest (Amazon Games App) - Une plongée dans les mythes et les créatures de la dernière forêt primaire d'Europe. Maia, venue explorer l'histoire de sa famille, arrive dans l'antique forêt de Białowieża. La Rage se dévoile dans ce jeu d'aventure inspiré de l'expérience du légendaire jeu de rôle sur table Werewolf: The Apocalypse.

30 octobre - Halloween Stories: Horror Movie Collector's Edition [Amazon Games App] - Le cauchemar continue avec un autre conte à terrifier. Elephant Games présente Halloween Stories : Horror Movies.

Les nouveautés d'Amazon Luna en octobre 2025





Dans le cloud, les ajouts à la rotation mensuelle continuent d'être nombreux en supplément des jeux restant disponibles.

LES JEUX JOUABLES GRATUITEMENT AVEC AMAZON LUNA Borderlands 3

LEGO Star Wars III: The Clone Wars

Dead Island 2 Ultimate Edition

MotoGP 25

Lawn Mowing Simulator: Landmark Edition

Farming Simulator 22

Bob l'Éponge : Bataille pour Bikini Bottom - Réhydraté

Disney/Pixar Cars : La Coupe Internationale de Martin

A Game About Digging A Hole!

Garfield Kart - Furious Racing

Worms Crazy Golf

Wobbledogs

Dave the Diver

PERISH

Fortnite (Battle Royale, Fortnite OG, LEGO Fortnite Odyssey, Rocket Racing, Fortnite Festival, Frénésie et Brick Life)

Trackmania Starter Access

Fallout New Vegas: Ultimate Edition

Fallout 3: Game of the Year Edition

Rainbow Six Siege X

Si vous souhaitez vous abonner à Amazon Prime, il faudra débourser 6,99 € pour un mois ou 69,90 € à l'année.