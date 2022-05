Among the Trolls : 505 Games annoncé l'édition de ce jeu de survie indépendant finlandais inspiré du folklore local

Comme prévu, c'est ce mardi qu'était diffusé le Spring 2022 Showcase de 505 Games. Pour débuter sa présentation, l'éditeur n'a pas dévoilé de jeu inédit, mais a mis en avant un titre indépendant déjà annoncé, un certain Among the Trolls. Développé sous Unity par Forbidden Studios en Finlande, il s'agit d'un jeu de survie, d'action et d'aventure à la première personne, qui nous plongera dans une forêt finlandaise pleine de mystères, utilisant le folklore local comme source d'inspiration.

Nous y incarnerons au choix Alex ou Anna, un personnage principal trentenaire vivant aux États-Unis, mais originaire de Finlande, rendant visite à ses grands-parents au pays à la suite du décès de ses parents, eux qui vivent dans un chalet isolé au sein d'une forêt accessible en barque en traversant un lac. Sauf qu'en arrivant, une sorte de poisson géant va l'attaquer et à son réveil, il se trouvera en pleine forêt. En quête de ses grands-parents, il va devoir apprendre à survivre en pleine nature, avec des éléments de la mythologie finlandaise / nordique, des créatures surnaturelles et un monde animiste mêlé à la magie chamanique.

La base du gameplay sera donc la survie, avec évidemment toute une partie liée au crafting, puisqu'il sera possible de construire notre propre maison. Mais nous ne pourrons pas piller les ressources de la forêt impudemment, il faudra également effectuer des offrandes auprès de cupstones pour ne pas froisser les esprits et devoir faire fac à des créatures corrompues nous attaquant. Plus étonnant, nous pourrons façonner des familiers, des êtres magiques. Nous disposerons d'ailleurs de trois attributs distincts appelés Sisu (Courage), Väki (Magie) et Lykky (Chance).

Une dimension multijoueur coopérative jusqu'à 4 sera présente pour partager nos créations avec nos amis et jouer à l'intégralité du scénario avec eux. Au total, 4 chapitres scénarisés sont d'ores et déjà prévus, le premier étant inclus dans l'Accès Anticipé et la suite prévue 6 mois après. Différentes séries de quêtes accompagneront chaque ajout et il nous est déjà promis diverses activités telles que de la pêche. Quant aux fameux « Trolls » du titre, il s'agira de PNJ et non d'ennemis, liés à l'histoire.

Among the Trolls sortira donc en Accès Anticipé sur Steam dès cette année, sans plus de précision.