Epic Games Store : Among the Sleep gratuit cette semaine, un jeu d'aventure cauchemardesque offert ensuite

Les jeux offerts le jeudi sur l'Epic Games Store sont un très bon moyen de découvrir de nouvelles expériences pour les joueurs PC. C'est encore le cas cette semaine avec Among the Sleep - Enhanced Edition, un jeu d'aventure et d'horreur à la première personne avec un bambin en tant que personnage jouable, parfait pour se faire peur pour Halloween.

Il est déverrouillable sans frais jusqu'au 28 octobre 2021, suite à quoi vous pouvez le conserver indéfiniment.

Among the Sleep - Enhanced Edition Among the Sleep est un jeu d'aventure-horreur à la première personne dans lequel vous incarnez un enfant de deux ans. Après avoir été réveillé au milieu de la nuit par des bruits mystérieux, vous commencez à explorer l'obscurité en quête de réconfort. Le jeu exprime l'horreur par le biais de l'atmosphère et de l'exploration, sans score ni système de combat. Dans Among the Sleep, vous êtes vulnérable, effrayé, et vous essayez de comprendre le monde qui vous entoure.

La semaine prochaine, nous resterons sur le terrain du frisson avec DARQ: Complete Edition, un jeu avec un héros incapable de sortir de son rêve.

