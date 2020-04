Apex Legends : bande-annonce qui détonne pour l’évènement Quêtes Légendaires

Apex Legends va changer de visage définitivement cette semaine. La carte Canyon des Rois et les Duos font en effet un retour définitif dans l’écosystème du Battle Royale, pour encore plus de diversité.

Cet ajout accompagne l’arrivée d’un évènement, limité lui, Les Quêtes Légendaires, disponible du 7 au 21 avril 2020 sur PC, PS4 et Xbox One. Il introduit avant tout les Épreuves de Bloodhound, un mode de jeu temporaire où nous affronterons des rôdeurs et d’autres Légendes en défendant notre Temple. Il y a à la clé du butin rare et exclusif à récupérer pour les collectionneurs d’objets cosmétiques, notamment via des défis à compléter au fil des deux semaines.

Le Graal de cette aventure restera la skin légendaire Jeune Bloodhound, visible dans la bande-annonce de lancement de l’évènement. Voilà qui devrait redonner un peu d'entrain à la saison 4 d'Apex Legends.

Lire aussi : Apex Legends : le cross-play est « une chose importante à atteindre » pour Respawn