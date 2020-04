Apex Legends : le cross-play est « une chose importante à atteindre » pour Respawn

Cela fait maintenant plus d'un an qu'Apex Legends est disponible, et il continue de s'améliorer régulièrement. La preuve en est avec l'intégration définitive cette semaine de la carte Canyon des Rois et des Duos. Une fonctionnalité manque cependant à beaucoup de joueurs pour qu'ils s'épanouissent pleinement avec tous leurs amis : le cross-play. Respawn Entertainment n'a jamais caché son envie de le proposer, en témoigne la FAQ officielle.

Nous ne prenons pas en charge le jeu multiplateforme pour l'instant, mais nous travaillons sans relâche pour intégrer de nouvelles fonctionnalités et optimisations à Apex Legends.

Nous n'avions plus trop de nouvelles du « jeu multiplateforme » depuis lors, mais Dusty Welch a évoqué le sujet chez Game Informer dans son dernier numéro. Pour lui, le cross-play est « une chose importante à atteindre ».

Au sujet du cross-play, nous voyons que c'est quelque chose qui est quelque peu attendu dans le milieu, et qui est important pour un jeu comme le nôtre. Chad [Grenier, le directeur] et moi sommes évidemment de grands adeptes de jouer à notre jeu au travail et pendant notre temps libre - et quand nous rentrons à la maison un vendredi ou un week-end, nous voulons jouer ensemble et nous sommes sur des consoles différentes. Sur un plan personnel, oui, nous aimerions le faire et faire la fête le week-end. Je pense que c'est une chose importante à atteindre.

Il ne confirme cependant en rien que la fonctionnalité est en développement, mais semble suggérer qu'elle est au moins dans un coin de la tête de Respawn Entertainment. Alors que ses concurrents Fortnite et Call of Duty: Warzone proposent du cross-play sur toutes les plateformes, Apex Legends va-t-il bientôt se mettre à la page ?

