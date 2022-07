Apex Legends Mobile réussit à mener une nouvelle « course aux armements » dans le jeu tactique

Apex Legends Mobile, né en 2022, est devenu l'un des jeux tactiques les plus populaires de l'année grâce à la reconnaissance qu'il a reçue à la fois du marché et de la communauté des joueurs.

Changer, innover et se lancer des défis





Au cours de l'année 2017, les jeux tactiques sont devenus un nouveau genre populaire sur le marché, alors que l'e-sport continue de gagner en popularité dans le monde entier. La compétition plus intense et les meilleurs graphismes des jeux de combat compétitifs ont rapidement conquis le cœur et l'esprit des jeunes joueurs, notamment ceux qui sont passionnés par les jeux vidéo. Les jeux tactiques sont probablement devenus l'un des genres de jeux les plus populaires auprès des jeunes utilisateurs.

Contrairement à l'accent mis initialement sur la compétition et sur l'intensité, les jeux tactiques d'aujourd'hui, représentés par Apex Legends Mobile, veulent que les joueurs se concentrent davantage sur les mots clés que sont la diversité, la fusion et l'évolution. Cela a créé un espace virtuel plus libre, plus innovant et plus personnalisé pour les joueurs, leur permettant de mettre en valeur leurs capacités et leurs aptitudes dans un jeu aux possibilités illimitées.

Apex Legends Mobile est-il toujours aussi passionnant en jeu mobile ?





Le 17 mai, Apex Legends Mobile, un jeu co-développé par EA's Respawn Entertainment et Tencent's LightSpeed Studios Group, a officiellement lancé son bêta test public mondial. Rien que le premier jour des ventes, Apex Legends Mobile s'est classé premier dans 44 pays dans les classements des jeux gratuits, et des téléchargements sur Google Play dans 86 pays et régions, y compris l'App Store.

Le succès d'Apex Legends Mobile sur le marché et sa réputation auprès des joueurs sont sans aucun doute étroitement liés à la popularité de la version finale du jeu au cours des dernières années et à l'excellente expérience du jeu lui-même. Plus important encore, Apex Legends Mobile, en tant que version portable de la série, s'est mieux adapté à la plateforme et au marché des mobiles, et sur cette base, a incorporé autant de contenus que les joueurs ont connus dans le jeu final dans la version initiale, et leur a offert un monde de jeu tout aussi engageant après une optimisation et une personnalisation constantes.

L'un des points forts d'Apex Legends est qu'il offre aux joueurs un large éventail de héros aux personnalités et styles de combat très différents. Le jeu offre également aux joueurs une nouvelle expérience tactique avec un large éventail de stratégies utilisant les « compétences générales », les « compétences de finition » et les « compétences exclusives ». En tant que version mobile du jeu, Apex Legends Mobile hérite certainement des meilleures parties du jeu initial. Dans la bêta publique, les joueurs ont accès aux héros légendaires classiques tels que Bloodhound, Gibraltar et Pathfinder pour faciliter le jeu. La version actualisée de Cold Snap comprend même une « nouvelle » héroïne, Loba.

En plus d'un système de héros complet basé sur l'adaptation à la plateforme mobile, Apex Legends Mobile restaure autant que possible le style artistique, la conception des scènes et des cartes de la fin du jeu, et implémente et optimise spécifiquement le système d'interface utilisateur pour le fonctionnement des téléphones mobiles. En outre, Apex Legends Mobile offre également aux joueurs le choix entre les modes FPP (First Person Perspective) et TPP (Third Person Perspective) pour leur permettre de vivre chaque bataille du jeu.

Avec la sortie officielle de la version Cold Snap du jeu, Apex Legends Mobile a ajouté un gameplay compétitif plus engageant pour répondre aux besoins réels des joueurs mobiles, en plus d'une synchronisation plus rapide du contenu de fin de partie. Par exemple, en plus des modes TDM et Arenas disponibles dans la bêta publique, un nouveau mode à durée limitée appelé Menace armée est également disponible dans la nouvelle version. Le nouveau système de Battle Pass apportera également des récompenses plus intéressantes pour les joueurs qui se battent dans le jeu.

Devenir le jeu tactique de compétition le plus populaire





Conformément aux résultats financiers d'EA, le nombre d'utilisateurs actifs d'Apex Legends lors des neuvième et dixième saisons du jeu final a dépassé le record établi lors de la première saison. En outre, au troisième trimestre de l'exercice 2022, le nombre d'utilisateurs actifs mensuels dans le jeu final a augmenté de 30 % par rapport au trimestre précédent. Dans le même temps, selon AppMagic, le revenu estimé d'Apex Legends Mobile, toutes plateformes confondues, a dépassé 13 millions de dollars au cours du premier mois, et après déduction des retraits et des parts de plateforme, Apex Legends Mobile a en fait généré plus de 18 millions de dollars de dépenses du côté des utilisateurs. L'étalon-or qu'est Apex Legends attire de plus en plus de joueurs dans le monde, qu'il s'agisse de jeux sur console portable ou sur mobile.

D'un style purement conflictuel et militariste, qui plaisait aux joueurs, nous sommes passés à une approche plus mixte et intégrée de la conception et du fonctionnement des jeux tactiques. Ce faisant, Apex Legends Mobile a continué à affiner et à innover, en améliorant l'expérience du joueur et en élargissant l'expérience free-to-play de base avec une variété de contenu. Ce sera l'une des orientations futures des jeux tactiques présentés par Apex Legends Mobile disponible sur l'App Store (iOS) et Google Play (Android).