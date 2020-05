Apex Legends : le Passe de combat de la Saison 5 présenté en vidéo à l'occasion du lancement, les récompenses détaillées

Ces derniers jours, les vidéos pour la Saison 5 d'Apex Legends se sont multipliées avec pour ne pas changer une Histoire des Terres Sauvages, centrée sur la nouvelle Légende Loba, la présentation des capacités de cette dernière, la bande-annonce de lancement de Faveur de la fortune et son trailer de gameplay. Si vous suivez l'actualité du jeu avant chaque saison, vous saviez donc qu'il en manquait encore un, à savoir la présentation du Passe de combat et de ses récompenses.

Pour ne pas changer, il est possible de se procurer le Pass de combat contre 950 Pièces Apex ou dans un bundle coûtant 2 800 Pièces Apex débloquant d'emblée les 25 premiers niveaux, en plus d'offrir la skin Or des fous pour Mirage. En plus des 100 récompenses à déverrouiller à grands coups d'XP, une skin légendaire rétro du Hemlok et les trois skins de Légendes Spectre argenté (Wraith), Mort gravée (Revenant) et Griffe dorée (Bloodhound) sont débloquées dès l'achat.

Parmi les autres éléments cosmétiques présentés, nous retrouvons l'apparence Capitaine des cieux pour Bangalore, le Wingman réactif à haute précision, des packs musicaux, écrans de chargement, charmes d'armes et bien plus.

Pour terminer, même si vous ne vous procurez pas le pass, Respawn et EA offrent à tous les joueurs la skin Chaseresse pour Loba, cinq packs Apex et des suivis de statistiques pour chaque Légende. Vous pouvez retrouver l'ensemble des récompenses à débloquer ainsi qu'une FAQ en pages suivantes.