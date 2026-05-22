ARC Raiders sort l’arme Denuvo contre les tricheurs, au risque de braquer les joueurs PC

ARC Raiders continue de durcir sa lutte contre la triche. Dans les notes de mise à jour 1.29.0 publiées le 19 mai 2026, Embark Studios confirme l’arrivée de Denuvo Anti-Cheat dans son extraction shooter. Le studio précise que ce déploiement commence avec un groupe limité de joueurs, avant une éventuelle extension plus large après une phase de surveillance. Le message est clair, le problème de la triche n’est plus traité comme un simple désagrément, mais comme un risque direct pour l’équilibre du jeu.





Cette décision s’inscrit dans une stratégie déjà détaillée par Embark Studios quelques jours plus tôt. Dans un billet consacré au fair-play, le studio expliquait utiliser une combinaison de protections, avec Easy Anti-Cheat, des modèles de détection par machine learning et plusieurs couches internes non détaillées pour des raisons de sécurité. L’équipe indiquait aussi tester une nouvelle solution à bas niveau afin d’améliorer la détection et la précision de ses outils dans ARC Raiders. L’arrivée de Denuvo Anti-Cheat apparaît donc comme la suite logique de cette montée en puissance.

Le choix reste toutefois sensible. Le nom Denuvo provoque régulièrement des réactions négatives chez les joueurs PC, car il reste associé à des débats récurrents sur les DRM, les performances et le contrôle exercé par certains logiciels de protection. Embark Studios tente justement de couper court à cette inquiétude. Le studio affirme ne pas utiliser le service DRM de Denuvo et travailler à limiter l’impact sur les performances. La nuance est importante, car il s’agit ici de Denuvo Anti-Cheat, pas de la protection anti-piratage habituellement visée par les critiques.

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Le studio justifie aussi ce choix par un précédent jugé positif. Embark Studios indique que Denuvo Anti-Cheat a déjà connu un déploiement favorable dans THE FINALS, autre production du studio. Cette expérience sert désormais de base pour ARC Raiders, où les signalements de triche, les soupçons de wallhack et les comportements anormaux pèsent sur l’expérience de jeu. Dans un extraction shooter, la triche a un effet particulièrement destructeur, car chaque sortie implique du temps, de l’équipement et une part de risque.

La mise à jour 1.29.0 ne se limite pas à cette mesure de sécurité. Elle ajoute aussi le nouveau marchand Ermal, membre des Nomadic Envoys, un lance-grenades nommé The Rascal, des ajustements de durabilité pour plusieurs armes, une baisse du coût énergétique du Photoelectric Cloak et plusieurs corrections liées aux ARC, à l’audio, aux cartes, aux performances et à l’interface. Cette grosse mise à jour mélange donc contenu, équilibrage, confort de jeu et sécurité, mais l’arrivée de Denuvo Anti-Cheat reste évidemment le point le plus commenté.





La question centrale reste désormais celle de l’efficacité réelle. Un anti-cheat plus intrusif ou plus ambitieux peut rassurer une partie de la communauté, surtout lorsque les tricheurs gâchent les affrontements PvP. Mais une mauvaise intégration, des faux positifs ou un impact technique visible pourraient rapidement produire l’effet inverse. Embark Studios affirme que les appels de bannissement sont relus par des humains et que le processus n’est pas entièrement automatisé. Cette précision vise à rassurer les joueurs légitimes, notamment ceux qui utilisent du matériel d’accessibilité ou des périphériques spécifiques.

Pour ARC Raiders, le pari est donc délicat. Le jeu a besoin d’un environnement plus sain pour conserver ses joueurs actifs, surtout dans un genre où la confiance entre la communauté et les développeurs reste essentielle. En même temps, toucher à la sécurité côté PC expose toujours un studio à une surveillance accrue. Si Denuvo Anti-Cheat réduit réellement la triche sans dégrader les performances, Embark Studios pourra présenter cette décision comme un mal nécessaire. Dans le cas contraire, la polémique risque de devenir aussi visible que le problème initial.