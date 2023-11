Assassin's Creed Mirage : un contenu supplémentaire disponible pour tous, voici comment l'obtenir

Sorti depuis plus d'un mois désormais, Assassin's Creed Mirage continue de régulièrement faire parler de lui bien qu'il n'ait clairement pas pour ambition de se muer en jeu live service comme Valhalla et les autres RPG de la saga ont pu le tenter. Il a ainsi eu droit récemment à une mise à jour 1.0.5 et accueillera dans les prochaines semaines un mode New Game+ et une option de mort permanente. Et si tous ses contenus cosmétiques payants ont été réunis dans une nouvelle édition, il restait un élément en particulier qu'une partie de la communauté ne pouvait pas obtenir.

Nous parlons bien évidemment de la quête Les quarante voleurs qui faisait office de bonus de précommande. Eh bien, depuis quelques jours, Ubisoft a décidé de la rendre accessible à tous les joueurs, bien que ce ne soit pas si simple. En effet, elle fait office de récompense Ubisoft Connect, mais nécessite de dépenser 60 unités pour la débloquer. Si vous aviez déjà récupéré tout le reste, vous serez donc peut-être à court de cette monnaie virtuelle. L'une des solutions est de jouer à d'autres jeux de l'éditeur ou par exemple de monter en niveau en accomplissant des défis rapportant de l'XP jusqu'à en avoir suffisamment.

Une fois la quête obtenue, si vous avez suffisamment progressé dans le jeu, vous pourrez débuter son intrigue en vous rendant au Bureau de Harbiyah. Bon, malgré l'importance qui lui est donnée dans le menu d'Enquête, ce contenu n'est pas bien fou, surtout en termes de récompense une fois achevé.

