Assassin's Creed Mirage : deux grosses nouveautés en approche et une édition supplémentaire disponible

Entre deux rumeurs sur Assassin's Creed Codename Red, Assassin's Creed Mirage continue de faire parler de lui suite à son lancement le mois dernier. Il a récemment eu droit à une mise à jour 1.0.5 principalement là pour corriger quelques soucis et ce n'est pas terminé, car Ubisoft a annoncé une excellente nouvelle ce mercredi. En réponse aux demandes de la communauté, un mode New Game+ va être ajouté via un patch gratuit au mois de décembre et sera accompagné dans toutes les difficultés d'une option de mort permanente, si jamais vous souhaitez un défi plus corsé. Un visuel accompagne le tout et nous montre Basim portant une superbe tenue richement ornementée, qui sera sans doute à remporter en relançant une partie. Nous en saurons plus prochainement.

En revanche, il serait tout de même temps que les éditeurs arrêtent de proposer un tel mode plusieurs mois après le lancement pour relancer l'intérêt au lieu de l'inclure dès la sortie, surtout qu'il s'agit d'une demande récurrente. C'est d'ailleurs dommage que Valhalla n'y ait pas eu droit...

Mais ce n'est pas tout, car une nouvelle édition du jeu a fait son apparition dans les boutiques virtuelles, la Master Assassin Edition. Vous l'aurez vite compris, il s'agit simplement d'un regroupement de tout le contenu additionnel sorti jusqu'à présent. Là où le bat blesse si jamais vous avez craqué pour les différents packs cosmétiques dans le Magasin de l'Animus, c'est qu'elle ne coûte « que » 89,99 €, le jeu de base étant pour rappel vendu 49,99 € et la Deluxe 59,99 €. Hormis, le Pack de cartes non présent, le contenu supplémentaire inclus par rapport à cette dernière représentait pour rappel 49,95 €, voir notre article dédié. C'est donc évidemment plus avantageux et un mauvais coup de la part de l'éditeur qui aurait dû la proposer day one.

D'ailleurs, notre questionnement au sujet du dernier changelog qui indiquait l'existence de « Master Assassin Upgrade #1 et #2 » trouve désormais une réponse. Sur le PlayStation Store par exemple, nous avons ainsi droit à un Ensemble de mise à niveau Maître Assassin 1 vendu 39,99 € et qui donne accès à tout le contenu de la Master Assassin Edition si vous possédez déjà le jeu de base et un Ensemble de mise à niveau Maître Assassin 2 à 29,99 € pour ceux ayant craqué pour la Deluxe.

