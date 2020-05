Assassin's Creed Valhalla : une carte finalement plus grande qu'Odyssey selon Julien Laferrière, et autres menus détails

Mon dieu, Odyssey était déjà grand, bien trop grand ... Le jeu était beau mais tant de zones étaient complètement vide d’intérêt, il n'y avait rien à faire sur les 3/4 de la carte si ce n'est des camps d'ennemis globalement identiques (t'en as fait cinq, tu les as tous fait), explorer et contempler.

Et quand on joue à un Assassin's Creed on joue pas vraiment à Journey... contempler c'est bien mais à un moment on à peut être envie de faire autre chose que se balader.



Je n'ai pas la moindre idée de comment il vont faire pour rendre ce monde intéressant. Au plus je vois des news sur ce AC:V , au plus j'ai l'impression que ça sera encore plus répétitif et ennuyeux une fois passé la découverte.