Assassin's Creed Valhalla réunit deux fois plus de joueurs qu'Odyssey à son lancement

Mardi dernier est officiellement sorti Assassin's Creed Valhalla, nouveau jeu de la célèbre franchise d'Ubisoft qui nous emmène cette fois aux côtés de Vikings en Norvège et en Angleterre. Un titre très attendu par de nombreux joueurs, et ils ont été nombreux à être présents dès le lancement, comme l'annonce aujourd'hui le studio.

Dans un communiqué, Ubisoft indique en effet qu'Assassin's Creed Valhalla a réuni deux fois plus de joueurs à son lancement que ne l'avait fait Assassin's Creedy Odyssey il y a deux ans. Malheureusement, le studio ne donne aucun chiffre pour le moment, mais pour rappel, Assassin's Creed Odyssey avait attiré simultanément plus de 62 000 joueurs sur Steam, 33 % qu'Assassin's Creed Origins, la licence gagne donc chaque année en popularité. Cette fois, impossible de se baser sur les chiffres des joueurs sur ordinateurs, Assassin's Creed Valhalla n'est disponible que sur Uplay et l'Epic Games Store. Ubisoft affirme au passage que son jeu a rencontré un fort succès sur Twitch et YouTube, et le PDG Yves Guillemot rajoute :

Nous sommes émus par l'accueil des joueurs et extrêmement fiers de ce que nos équipes ont accompli avec Assassin's Creed Valhalla, qui s'appuie sur le succès incroyable de ses prédécesseurs. Dans le contexte de la COVID-19, lancer Assassin's Creed Valhalla sur pas moins de sept plateformes est une réalisation incroyable pour toutes les équipes impliquées dans le monde. Nous sommes ravis d'accueillir les joueurs sur Xbox Series X et S et PlayStation 5 avec un jeu qui libère la puissance des nouvelles consoles. Cela ouvre la voie à des vacances passionnantes, avec Assassin's Creed Valhalla qui devrait être l'un des plus grands succès de cette saison.

Eh oui, Assassin's Creed Valhalla est disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X et S et Google Stadia, mais également sur PS5 depuis aujourd'hui dans certaines régions. Le titre est vendu 69,99 € dans sa Drakkar Edition sur Amazon.fr.