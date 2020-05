Assassin's Creed Valhalla : les morts instantanées avec la lame secrète et la furtivité sociale seront de retour

Lors de la grande révélation d'Assassin's Creed Valhalla à l'aide d'un superbe trailer CGI, l'un des éléments ayant évidemment marqué les joueurs n'est autre que la scène finale où Eivor échappe de peu à la mort en enfonçant sa lame secrète dans l'ouverture du casque de l'ennemi. Cet accessoire iconique, bien que porté différemment de ses comparses Assassins du reste de la série, avait de quoi susciter quelques questions après son traitement hasardeux dans Origins, en cause l'approche RPG et la différence de niveau pouvant s'exercer entre Bayek et sa cible. Bonne nouvelle, ce nouvel épisode va corriger le tir.

Le directeur créatif de Valhalla, Ashraf Ismail, a ainsi confié à Kotaku que la lame secrète serait cette fois assez léthale pour effectuer des morts en un coup ! Ainsi, l'équipe a voulu concilier les nouveautés introduites avec l'approche Action-RPG en monde ouvert et la formule classique plus orientée vers l'infiltration, ce qui se traduit donc par le retour de cette fonctionnalité.

Nous voulions regarder les anciens jeux, voir leur grandeur et reconnaître les avantages de la formule mise à jour. Il y avait une identité et un caractère unique que nous voulions ramener pour Valhalla.

Pour rappel, Eivor disposera de la lame secrète tôt dans l'aventure, à l'instar d'Edward Kenway dans Black Flag, sans être de base un Assassin.

Eivor reçoit la lame secrète assez tôt. Nous continuons avec l'idée qu'Eivor n'est pas un Assassin entraîné. Eivor est un Viking qui reçoit cette arme badass et doit apprendre très rapidement. Au début de l'expérience, Eivor apprendra une technique qui, avec le bon timing... peut tuer en un coup pratiquement n'importe qui.

Mais ce n'est pas tout, car la furtivité sociale allant de pair avec les possibilités offertes par cette arme va elle aussi faire son retour, avec de la nouveauté à l'horizon (reste à savoir quoi), faisant d'elle un élément majeur du jeu s'intégrant dans le contexte.

Nous avons une nouvelle tournure cool. Mais, oui, la furtivité sociale est de retour. L'idée qu'un Nordique ou un Viking se trouvent dans un endroit où ils ne sont pas désirés, qu’ils soient incognito et se cachent dans la foule, si vous voulez, cela avait beaucoup de sens. Nous avons essayé d'ancrer ce jeu profondément dans la franchise et dans ce que nous avons fait, disons, à travers de nombreux jeux. Il y a donc bien sûr des points d'accroche au lore.

Pour autant, les références aux précédents jeux devraient rester subtiles pour les fans et les joueurs désirant vraiment creuser le sujet, sans entacher le plaisir des nouveaux venus.

Clairement, Assassin's Creed Valhalla devrait allier le meilleur des deux formules proposées jusqu'à présent, espérons que nous puissions rapidement juger de cela avec une bonne grosse séquence de gameplay non monté en bande-annonce. Il sortira en fin d'année sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, PC et Stadia.

