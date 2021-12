Assassin's Creed Valhalla : préparez-vous à retélécharger tout le jeu avec la mise à jour 1.4.1 !

Alors que sa Fête d'Oskoreia va enfin prendre fin demain après une bonne semaine de rab, Assassin's Creed Valhalla est plus que jamais présent dans l'actualité. En effet, une rumeur veut qu'il ait droit ce mois-ci à un DLC supplémentaire. Qui dit nouveau contenu suppose la diffusion d'une mise à jour du jeu et nous savions que la 1.4.1 était sur le point d'arriver. Eh bien, Ubisoft vient justement de confirmer qu'elle est prévue pour la semaine prochaine, sans plus de détail sur le jour, mais cela devrait être mardi pour ne pas changer.

Si l'éditeur n'a pas dit un mot concernant son contenu, nous savons que ce patch servira à obtenir des chargements plus rapides et de meilleures performances sur l'ensemble des plateformes. En revanche, pour en arriver là, il va falloir retélécharger l'intégralité du jeu de base, un petit coup dur si vous n'avez pas la fibre. Bonne nouvelle, les fichiers ont vu leur taille être réduite par la même occasion, faisant qu'Assassin's Creed Valhalla ne pèsera plus qu'entre 39 et 77 Go selon votre plateforme.

Afin de continuer à améliorer Assassin's Creed Valhalla avec de futures mises à jour et contenus en jeu, la mise à jour TU 1.4.1 nécessitera de retélécharger l'intégralité du jeu dans le cadre d'une restructuration de données. Quand : Cette mise à jour se déroulera la semaine prochaine, de plus amples détails quant à la date exacte et le contenu de la mise à jour seront communiqués ultérieurement. Cette prochaine mise à jour consolidera les fichiers du jeu, résultant en une réduction de la taille du jeu sur toutes les plateformes. En complément, les performances devraient s'améliorer avec cette restructuration de données, incluant des temps de chargement plus rapides, une amélioration du chargement des textures en jeu et de meilleures performances en jeu. Notez que seul le jeu de base aura besoin d'être réinstallé. Les extensions ne seront pas affectées par la restructuration. Taille du téléchargement de la 1.4.0 à la 1.4.1 PC ~78 Go

PS4 ~67 Go

PS5 ~40 Go

X1 ~62 Go

XS ~71 Go Espace du disque dur utilisé après avoir installé la 1.4.1 PC ~77 Go

PS4 ~75 Go

PS5 ~77 Go

X1 ~63 Go

XS ~72 Go Espace du disque dur libéré après la restructuration PC ~34 Go

PS4 ~30 Go

PS5 ~13 Go

X1 ~30 Go

XS ~44 Go

Avec une Année 2 de contenu en vue, il s'agit clairement d'un bon coup joué par Ubisoft, permettant à sa communauté de conserver le jeu dans un coin sur la durée sans qu'il prenne trop de place.

Si vous n'avez toujours pas cédé à l'appel d'Assassin's Creed Valhalla, il est vendu 39,99 € sur PS5 chez Amazon.

