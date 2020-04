Assassin's Creed Valhalla : un rendez-vous pour découvrir du gameplay sur next-gen !

Le grand déballage d'Ubisoft continue concernant Assassin's Creed Valhalla. Le jeu sortira sur la génération actuelle et la suivante (en plus des PC et Stadia), avec une fois de plus un partenariat avec Xbox comme en atteste la cinématique CGI diffusée. Les joueurs se sont directement posé la question de l'attente avant une première vidéo de gameplay, et ça ne tardera pas.

Notre premier trailer de gameplay #AssassinsCreedValhalla sera dévoilé lors de l'Inside Xbox spécial Xbox Series X ! https://t.co/W00JxmoIDI — Ubisoft FR (@UbisoftFR) April 30, 2020

En effet, Microsoft a annoncé dans la foulée un Inside Xbox dédié à la Xbox Series X, qui nous permettra enfin de découvrir le line-up de la machine. Eh bien, les Vikings seront présents à la petite sauterie, et ce ne sera à priori pas pour y effectuer du flyting, mais bien pour une bande-annonce de gameplay, (comprendre par là qu'il ne devrait pas y avoir d'interface et que tout sera bien arrangé) qui devrait donc nous montrer l'univers et les possibilités de jeu tout en nous écarquillant les mirettes.

Vous l'avez compris, le rendez-vous est pris pour jeudi prochain, 7 mai 2020. Même si vous comptez prendre Assassin's Creed Valhalla sur PS4, PS5, PC ou Stadia, cela devrait tout de même valoir le détour.

