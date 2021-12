Assassin's Creed Valhalla : rendez-vous ce lundi 13 décembre à 18h00 pour découvrir le contenu de l'Année 2

Jusqu'à présent, Ubisoft n'avait pas détaillé le contenu de l'Année 2 d'Assassin's Creed Valhalla, simplement annoncée avec un teaser à l'occasion de l'E3 2021. Des leaks ont bien eu lieu depuis, s'appuyant sur du datamining, mais rien n'indiquait quand l'éditeur allait enfin lever le voile officiellement sur l'avenir du jeu. À l'approche des Game Awards 2021, c'est donc Tom Henderson qui a indiqué la venue dès ce mois de décembre d'un DLC, avant une grosse extension en mars prochain. L'évènement était donc tout indiqué pour officialiser cela en grande pompe, mais ce ne fut pas le cas. Et pour cause, l'éditeur a partagé ce vendredi soir un tweet accompagné d'un visuel nous donnant rendez-vous le lundi 13 décembre à 18h00, avec un message indiquant que notre « saga viking est loin d'être terminée ». Vous l'aurez compris, les prochains contenus y seront assurément présentés et vous pourrez suivre tout cela via la vidéo YouTube ci-dessous.

Notez que le visuel reprenant le logo du jeu fait apparaître des craquelures liées au feu / à la lave d'un côté et à la glace de l'autre, deux éléments qui auront donc un rôle à jouer dans le ou les futurs contenus annoncés. Si nous avons bien droit à une aventure mythologique, ils y auraient parfaitement leur place. Et puisque l'annonce sera effectuée ce lundi, à priori à la veille du lancement du patch 1.4.1 devant paraître la semaine prochaine, cela renforce à nouveau le fait qu'un DLC puisse sortir très prochainement. En plus, cette année, l'AC Day du 21 décembre tombe un mardi, ce serait donc une belle manière de le célébrer. Espérons que cette fois, contrairement aux contenus des extensions de l'Année 1, le scénario prenne en compte la fin de l'aventure principale et fasse progresser l'intrigue du présent...

Vous pouvez vous procurer Assassin's Creed Valhalla en version PS4 (et donc PS5) sur Amazon au prix de 34,99 €.

Lire aussi : TEST Assassin's Creed Valhalla : Le Siège de Paris, la Délivrance tant attendue ?