Astro's Playroom s'amuse avec l'histoire de PlayStation dans une nouvelle bande-annonce de gameplay

Pour accompagner le lancement de la PlayStation 5, Sony Interactive Entertainment va à nouveau compter sur Astro le petit robot de la team Asobi de Japan Studio, déjà apparu dans The Playroom à la sortie de la PS4 et dans l'aventure VR Astro Bot Rescue Mission. Cet Astro's Playroom fait de nouveau parler de lui alors que les tests de la PS5 sont en train de tomber, avec une bande-annonce de gameplay qui a tout pour nous émerveiller les fans de la marque.

Astro's Playroom nous fera explorer plusieurs mondes nous faisant explorer les entrailles de la console, entre système de refroidissement et barrette de RAM, le tout avec de nombreux clins d'œil et références à l'univers PlayStation, allant de la première manette à la carte mémoire d'antan, en passant par des personnages emblématiques tels que Kratos, Aloy et des Helghast. Les phases de plateforme serviront à nous familiariser avec la DualSense et ses diverses fonctionnalités, et il faut bien avouer que tout ça donne énormément envie.

