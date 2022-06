Asynchronous Reality : remontez dans le temps grâce à la réalité mixte

Une nouvelle recherche du Sensing, Interaction & Perception Lab de l'école polytechnique fédérale de Zurich en Suisse conceptualise une journée de travail avec son projet nommé Asynchronous Reality. L'idée est de montrer comment des environnements dotés de capteurs pourraient permettre aux collègues d'annoter des objets dans l'environnement physique, comprenez par là des messages holographiques que les absents pourront consulter à leurs retours.

Vous l'aurez compris, à l'instar du répondeur, il est possible de consulter ses messages, à la différence que ces derniers sont désormais contextualisés physiquement à l'environnement, un peu comme les enregistrements holographiques montrés tout au long des jeux Horizon de Guerrila Games.

« Nous sommes situés au même endroit, mais à des moments différents, c'est donc le même ici, mais un maintenant différent. [...] Nous pouvons donner un sens aux évènements tels qu'ils se produisent dans l'environnement partagé » explique M. Holz, professeur adjoint en informatique à l'ETH Zurich.

Ces travaux soulèvent des questions intéressantes sur l'acclimatation à de nouvelles formes de communication interpersonnelle qui pourraient être plus courantes dans les années à venir. Le public va-t-il vraiment entrer dans une pièce et laisser un message holographique à quelqu'un d'absent ?

Si la pratique peut sembler moins rapide que l'envoi d'un SMS ou l'utilisation de messagerie instantanée, la sensation de présence peut néanmoins rendre la chose aussi intéressante que pertinente. Libre à nous ensuite de nous repasser ad vitam æternam des moments clés de notre existence. Néanmoins, pour que cela fonctionne, la qualité de reproduction et de diffusion doit être irréprochable, sans quoi nous retournerons bien vite à nos bonnes vieilles habitudes.

En réponse aux employés qui demandent à travailler à distance, les patrons du monde entier continuent d'établir et de réfléchir à des méthodes qui puissent préserver la sensation de présence. Certaines entreprises comme Apple, Google et Meta travaillent sur des casques et des services pour aller bien au-delà des simples fenêtres de chat vidéo et réinventer, alimenter de nouveaux paradigmes de communication. L'industrie du porno devrait également s'y engouffrer avec notamment la future possibilité de matérialiser leurs stars dans votre salon.

« Nous pouvons ramener une partie du bureau à la maison et être colocalisés », a expliqué Holz. « Je pense que la faisabilité technique sera là probablement beaucoup plus tôt que le moment où nous avons compris ce qui est réellement souhaitable. »

En d'autres termes, le lieu de travail est en train de changer et si la « réalité asynchrone » ne représente peut-être pas la manière exacte dont les bureaux s'étendront entre les lieux physiques à l'avenir, cette recherche peut néanmoins nous donner une idée de ce qui nous attend.

