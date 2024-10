Windows Mixed Reality : Microsoft signe l'arrêt de mort de ses casques VR WMR !

Microsoft a retiré la compatibilité des casques Windows Mixed Reality (WMR) avec la dernière mise à jour majeure de son système d’exploitation, Windows 11 version 24H2. Cette décision marque la fin officielle de l'utilisation de ces appareils, y compris sur des plateformes comme Steam, jusqu'à lors compatibles avec les casques WMR.

Fin d'une ère pour les casques Windows Mixed Reality



Lancée en 2017, la gamme Windows Mixed Reality a été l'une des tentatives de Microsoft pour rendre la réalité virtuelle plus accessible et abordable. Contrairement aux autres casques VR de l'époque, comme l'Oculus Rift ou le HTC Vive, les casques WMR offraient un compromis intéressant entre performance et coût. Parmi leurs innovations notables, le suivi intégré des mouvements ne nécessitait pas de capteurs externes, facilitant leur installation et leur utilisation pour le grand public. Des fabricants comme Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo et Samsung se sont associés à Microsoft pour produire ces casques. Le Reverb G2 de HP, lancé en 2020, a été particulièrement apprécié pour sa qualité d’image et son confort, devenant l’un des modèles phares de cette gamme encore utilisé aujourd'hui dans le SIM Racing.

La fin de la compatibilité avec Windows 11



Cependant, avec l’arrivée de la mise à jour Windows 11 version 24H2, ces casques deviennent désormais obsolètes. Nous avons testé notre casque Reverb G2 avec cette nouvelle version, et nous n'avons que pû constater l’apparition d’un message d’erreur indiquant l’impossibilité de continuer à l'utiliser. Microsoft a confirmé que cette suppression était intentionnelle, faisant suite à une annonce faite en décembre dernier. Actuellement, environ 3,49 % des utilisateurs de SteamVR utilisent encore un casque Windows WMR, soit environ 80 000 personnes. Pour ces utilisateurs, la mise à jour vers la version 24H2 de Windows 11 rendra leur casque VR inutilisable. Microsoft a précisé que les casques Windows WMR continueront à fonctionner avec Steam jusqu'en novembre 2026, mais uniquement si les utilisateurs restent sur la version actuelle de Windows 11 (23H2) et n'installent pas la mise à jour 24H2.

Un repositionnement stratégique pour Microsoft



La fin des casques Windows Mixed Reality intervient à un moment où Microsoft semble repenser sa stratégie dans le domaine des technologies immersives. La même semaine, la société a annoncé l’arrêt de la production de son casque de réalité augmentée HoloLens 2, tout en précisant que le support logiciel pour ce dernier prendrait fin en 2027, soit après huit ans de bons et loyaux services. En mettant un terme à la gamme WMR, Microsoft tourne une page de son engagement dans le domaine de la réalité virtuelle, au profit de nouveaux projets, notamment des solutions en réalité augmentée et dans le cloud. Cette évolution s’inscrit dans une tendance plus générale du marché, où la réalité virtuelle s’oriente vers des dispositifs de plus en plus spécialisés et exigeants en termes de performances.