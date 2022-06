Autopsy Simulator : bande-annonce et mois de sortie pour le jeu horrifique et réaliste

Découper un cadavre, les joueurs connaissent bien avec la franchise Surgeon Simulator, mais ces titres lorgnent vers le burlesque, tandis que Woodland Games veut proposer une simulation bien plus réaliste, voire horrifique, avec Autopsy Simulator, un titre dans l'esprit du film The Jane Doe Identity.

Autopsy Simulator a été développé en collaboration avec de véritables médecins légistes et nous plongera dans la peau d'un pathologiste devant étudier des cadavres en les disséquant à l'aide de plusieurs instruments et en suivant des procédures authentiques, le but étant de trouver des indices et découvrir les raisons de leurs morts. En plus de ce mode de jeu libre, les joueurs retrouveront Autopsy Simulator: Dead Memories, une aventure narrative où le pathologiste Jack, travaillant à La Nouvelle-Orléans dans les années 90, va devoir autopsier des corps tout en levant le voile sur un mystère le concernant de près, pour une expérience plus horrifique.

Une nouvelle bande-annonce d'Autopsy Simulator est à découvrir ci-dessus, évitez de manger en la regardant. Le jeu arrivera dans le courant du mois de novembre 2022, sur PC uniquement, et il sera édité par Team17. Vous pouvez sinon retrouver Surgeon Simulator: Anniversary Edition à 4,59 € sur Gamesplanet.