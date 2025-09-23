Avatar: Frontiers of Pandora va renaître D'entre les Cendres avec son prochain DLC vengeur !

Un 3e DLC pour Avatar: Frontiers of Pandora





La fin d'année sera en partie marquée par la sortie en salles d'Avatar : De Feu et de Cendres (Fire and Ash), le troisième volet de la saga cinématographique de James Cameron qui continuera de nous faire découvrir Pandora et de nous régaler visuellement. Nous avions appris qu'Ubisoft et Massive Entertainment comptaient profiter de l'occasion pour déployer une mise à jour d'Avatar: Frontiers of Pandora dès le 5 décembre, qui ajoutera notamment la possibilité de passer de la vue FPS à la troisième personne en dehors des passages déjà prévus à cet effet, ainsi qu'un mode New Game+ ne prenant malheureusement pas en compte les DLC. Le studio s'était toutefois bien gardé de révéler qu'il travaille sur une troisième extension payante thématiquement liée au prochain film.

Une quête de vengeance





Après Le Briseur de ciel (The Sky Breaker) et Les Secrets des montagnes (Secrets of the Spires), ce 3e DLC se nommera D'entre les Cendres (From the Ashes) et, comme son nom l'indique, sera directement lié à Avatar : De Feu et de Cendres. Cette fois, nous n'incarnerons pas notre avatar Na'vi, mais So'lek, personnage croisé dès le début de notre aventure et présent dans les précédents contenus additionnels, qui faisait auparavant partie du clan Trr'ong. La cinématique d'annonce donne clairement le ton avec un Arbre-Maison et ses alentours brûlés, alors que nous voyons plusieurs membres du Clan des cendres alliés à toute une armada de la RDA. Avec l'accent mis sur le couteau du personnage, nous pouvons supposer que le gameplay au corps à corps proposera de belles nouveautés.

Toujours développé en collaboration avec Lightstorm Entertainment et Disney, ce nouveau scénario prendra place après la fin du jeu principal, alors que So'lek est laissé pour mort et que sa nouvelle famille qu'est le clan Sarentu est désormais éparpillée. C'est une quête de vengeance qui va ainsi le pousser à retrouver les siens.

Sur le site officiel de l'éditeur, le directeur créatif Omar Bouali l'a ainsi présenté :

Avec D'entre les Cendres, nous souhaitions repousser les limites de l'expérience des joueurs sur Pandora. Cette extension propose une histoire plus sombre et plus personnelle, une immersion renforcée grâce au gameplay à la troisième personne et de nouvelles mécaniques de combat intenses qui renforcent les enjeux émotionnels et tactiques. Nous souhaitions offrir aux fans une nouvelle perspective palpitante sur la Frontière occidentale, avec une narration plus profonde et un gameplay plus viscéral.

Mais ce n'est pas tout, car auprès d'IGN, il a aussi précisé que les évènements se dérouleront quelques semaines après ceux du film Avatar : De Feu et de Cendres et environ six mois après la fin de Frontiers of Pandora et de ses précédents packs de contenu. Le paysage dévasté ne sera autre que celui de la Forêt de Kinglor, avec pour l'occasion l'introduction d'une nouvelle zone appelée The Ravines. Il faut également s'attendre à voir une créature inédite assez spéciale aussi bien présente dans le long-métrage qu'en jeu.

Date de sortie et prix de l'extension D'entre les Cendres





Si nous avons rendez-vous dans nos salles françaises dès le 17 décembre, ce contenu additionnel payant est lui prévu le même jour que le lancement outre Atlantique le 19 décembre sur PS5, Xbox Series X|S, PC (Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect), Amazon Luna et via l'abonnement Ubisoft+ Premium. Il coûtera 19,99 $ aux joueurs disposant déjà du jeu, soit à priori le même prix que le précédent.

Là où il y a de quoi être étonné, c'est qu'une édition D'entre les Cendres sera également proposée, réunissant le jeu et cette extension pour seulement 39,99 $ ! Actuellement, en dehors des promotions, il faut débourser 79,99 € pour se le procurer, autant dire que c'est une baisse drastique qui est à prévoir s'il ne s'agit pas d'une erreur. Pour le moment, l'éditeur ne précise rien sur sa boutique. Vous trouverez des visuels de toute beauté en page suivante.

Actuellement, vous pouvez acheter Avatar: Frontiers of Pandora à partir de 19,99 € à la Fnac.