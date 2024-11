Balatro : un énorme chiffre de revenus pour la version mobiles

Source: AppMagic via PocketGamer

Cette année, il aura été difficile de passer à côté de Balatro, ce jeu de cartes inspiré du poker. Le titre de LocalThunk a été lancé sur ordinateurs et consoles en début d'année, passionnant plus de deux millions de joueurs sur ces plateformes, mais le studio a eu l'excellente idée de lancer un portage pour mobiles à la rentrée.

LocalThunk est assez discret sur le succès de cette version, mais selon les données d'AppMagic (via PocketGamer), Balatro aurait rapporté près de 4,4 millions de dollars de revenus sur iOS et Android. Le jeu de cartes arbore un modèle économique premium, les joueurs doivent débourser 9,99 € sur l'App Store et le Google Play Store pour y jouer, mais aucune microtransaction n'est incluse.

Si les revenus de Balatro étaient au plus haut deux semaines après sa sortie, ils ont vite commencé à décliner... jusqu'à remonter en flèche à la mi-novembre. Le titre a été remis en lumière grâce à ses nominations dans diverses cérémonies, il a obtenu le prix du Meilleur jeu indépendant aux Golden Joystick Awards 2024 et est nommé dans la catégorie du Jeu de l'Année aux Game Awards 2024.

Si vous préférez jouer sur consoles, Balatro: Special Edition est disponible à partir de 24,89 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.