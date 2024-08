Balatro : un énorme chiffre de ventes et une grosse annonce pour les joueurs

Balatro aura été un véritable phénomène en début d'année, le jeu de cartes de Playstack et LocalThunk tord les codes du poker pour proposer un innovant et addictif. Le jeu aura fait les gros titres à cause de sa brève disparition des boutiques en ligne, mais cela l'a sans doute aidé à atteindre le million de ventes, moins d'un mois après son lancement.

Aujourd'hui, LocalThunk prend la parole sur X (ex-Twitter) pour annoncer que Balatro compte désormais plus de deux millions d'exemplaires vendus sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Le développeur tease deux surprises à venir cet été, mais surtout, il annonce une mise à jour de gameplay majeure avec « de nouvelles idées et stratégies ». Un contenu qui n'arrivera pas avant 2025, mais qui sera entièrement gratuit pour les joueurs !

Pour rappel, Balatro va avoir droit à une Special Edition physique sur consoles le 17 septembre prochain, vous pouvez déjà la précommander contre 29,99 € à la Fnac.