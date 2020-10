Battletoads : 1 million de joueurs, Rare fête ça avec une infographie

Annoncé lors de l'E3 2018, Battletoads n'est finalement sorti qu'en août dernier, sur PC et Xbox One. Le beat'em all est développé par Dlala Studios et Rare, les avis à sa sortie n'étaient pas très glorieux, et pourtant, le titre vient de dépasser le million de joueurs, comme l'ont annoncé les studios aujourd'hui.

Rare se félicite de ce million de joueurs atteint, mais il faut rappeler que le titre est jouable via le Xbox Game Pass sur Xbox One et PC, ce qui a sans aucun doute bien aidé à faire grimper les chiffres. En parlant de ça, le studio en partage d'autres via une infographie à retrouver plus bas. Nous apprenons ainsi que Rash est le personnage le plus populaire, que le trio a cumulé 80 037 506 morts au total, avec 2 880 267 réanimations, que les joueurs ont collecté 8 677 560 objets pendant leurs parties et que le boss Porkshank a été frappé 1 562 508 fois. Enfin, le meilleur speedrun est celui de Fuzzyness en 1:38:51, réalisé sur PC.

Pour essayer Battletoads, le mieux reste encore de passer par le Xbox Game Pass, l'abonnement de trois mois est vendu 29,99 € sur Amazon.fr.