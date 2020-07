Battletoads : enfin une date de sortie pour le beat'em all avec des crapauds

Annoncé à l'E3 2018, Battletoads a surtout fait parler de lui à l'E3 2019 puis à la gamescom de la même année avec les premières bandes-annonces de gameplay... qui n'ont vraiment pas séduit les fans. Pour rappel, la franchise est née en 1991 sur NES des mains de Rare et proposait de l'action nerveuse, comme tous les bons beat'em all de l'époque.

Sauf que le Battletoads nouvelle génération opte pour un style très cartoon, qui va diviser, mais surtout, le gameplay est plutôt lent, comme nous le rappelle cette nouvelle bande-annonce à découvrir ci-dessus. Tout cela est quand même compensé par un humour décalé (et un doublage anglais de qualité), ainsi que la présence de séquences plus originales. Et surtout, la vidéo dévoile la date de sortie de Battletoads, comme teasait Rare il y a quelques jours.

Très de suspense, Battletoads sera disponible à partir du 20 août 2020 sur PC via Steam et le Microsoft Store, ainsi que sur Xbox One. Le titre sera également inclus dans le Xbox Game Pass des deux plateformes, la version Ultimate étant vendue 12,99 € pour un mois d'abonnement.