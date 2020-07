Battletoads : une sortie « très bientôt » pour le reboot Xbox One et PC, selon un membre de Rare

Cela va faire un an que nous n'avons pas entendu parler de Battletoads, alors beaucoup avaient oublié l'existence même de ce reboot. La dernière apparition du jeu d'action avec des crapauds de Rare n'avait d'ailleurs pas séduit les joueurs, qui se plaignaient de la direction artistique et du rythme lent du gameplay. Beaucoup ont été surpris de son absence au Xbox Games Showcase de jeudi, craignant une annulation pure et simple.

News soon! — Aj Grand-Scrutton (@dnost) July 24, 2020

Un internaute s'est inquiété publiquement sur Twitter, et a reçu une réponse plus qu'encourageante de la part d'Aj Grand-Scrutton, directeur de Dlala Studios, qui mène le développement en collaboration avec Rare. Il lui a simplement répondu que nous aurions des « informations bientôt », ce qui est déjà une bonne nouvelle.



Mais l'histoire ne s'arrête pas là ! Daryl Sinclair Gardner, monteur chez Rare, a lui répondu à une autre personne qu'il « pouvait promettre que le jeu sortirait très bientôt », et même qu'il était en train de préparer un trailer pour en parler. Le message a depuis été supprimé : nous avions pu le voir quand il était en ligne, et DualShockers a même pu prendre une capture d'écran à temps.

Tout porte à croire que Rash, Zitz et Pimple vont bientôt revenir à Morph Attack avec ce Battletoads sur PC et Xbox One. Reste maintenant à savoir quand exactement, et surtout si la qualité sera au rendez-vous.