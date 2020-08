Battletoads : les notes de la presse anglophone

Battletoads est de retour sur Xbox One et PC pour le plaisir des joueurs appréciant les beat'em all en 2D. La presse anglophone a décortiqué le nouvel opus dans tous les sens, pour ne pas changer, nous nous attardons sur les retours de nos amis. Du positif dans les environs ? Les avis sont variés, tout le monde n'est pas d'accord...

Cependant, quels sont les points à retenir ? Visuellement, le jeu est impressionnant, les cutscenes sont délirantes, la prise en main est bonne, et le titre est plaisant en coopération locale. Un peu de négatif ? Il n'y a pas de mode en ligne, certaines phases sont redondantes et les mini-jeux ne sont pas du tout amusants.

Pour rappel, Battletoads est disponible aujourd'hui, 20 août 2020, vous pouvez acheter un code à 19,99 € sur Amazon. Nous concernant, nos impressions arrivent prochainement, encore un peu de patience...