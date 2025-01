Benoît Allemane : l'acteur et comédien de doublage culte (voix de Morgan Freeman) nous a quittés

L'année 2025 ne commence pas fort dans le domaine du doublage français, car nous venons d'apprendre le décès de Benoît Allemane à l'âge de 82 ans, qu'il venait d'avoir le 28 décembre dernier. Même si son nom ou son visage ne vous disent rien, vous avez forcément déjà entendu sa voix au moins une fois tant sa voxographie est bien remplie, avec en tête de liste l'acteur Morgan Freeman, qu'il a doublé pendant une trentaine d'années. Du côté des jeux vidéo, il restera à tout jamais un mème avec sa phrase de Link: The Faces of Evil détournée de bien des manières : « Mon petit, cette paix est ce pour quoi luttent tous les vrais guerriers. » Depuis 1992, il a par exemple prêté sa voix à Kain dans les divers Legacy of Kain, au sorcier Yen Sid dans Kingdom Hearts II et les deux Epic Mickey, à Juhani Otso Berg dans plusieurs Assassin's Creed ou encore l'Empereur Calus dans Destiny 2. Et ce n'est là qu'un petit extrait de son palmarès.

C'est le réalisateur Lionel Auguste qui a partagé cette bien triste nouvelle sur Facebook :

Benoit Allemane, un ami que je partageais avec beaucoup, beaucoup de monde, s'en est allé hier soir. Il venait de fêter ses 82 ans. Grand comédien, voix immensément populaire, grand monsieur, et modestement, bel et doux ami qui m'avait fait l'honneur et le plaisir de participer à mes 3 films. Un dur à cuire en affaires, un grand-père au lourd passé, un vieil arbre sage, il avait accepté sans discuter de prêter sa voix, son physique, son talent à mes projets, en plus de trimballer sur les tournages sa gentillesse, sa modestie, son humour et cette discrète façon de s'adapter à tout. Voici un petit montage, quelques extraits de nos projets ensemble, comme un petit hommage personnel. Au revoir Benoit, merci pour tout. L'au-delà, s'il existe, compte une belle âme de plus.

Nos pensées vont à ses proches et à sa famille dans ce difficile moment.